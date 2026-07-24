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'세계에서 가장 비싼 암소 카리나' 게시물에 본인 등판 "뭐야 뿌듯해"

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'세계에서 가장 비싼 암소 카리나' 게시물에 본인 등판 "뭐야 뿌듯해"
'세계에서 가장 비싼 암소 카리나' 게시물에 본인 등판 "뭐야 뿌듯해"

[스포츠조선 조민정 기자] 에스파 카리나와 윈터가 SNS 댓글로 유쾌한 티키타카를 선보이며 팬들의 웃음을 자아냈다.

24일 온라인 커뮤니티에서는 윈터와 카리나가 한 SNS 게시물에 남긴 댓글이 캡처돼 화제를 모았다.

해당 게시물은 브라질에서 세계에서 가장 비싼 암소로 기록된 '카리나'를 소개한 내용이었다. 게시물에 따르면 '카리나'라는 이름의 넬로르종 암소는 지분 25%가 601만5000헤알(약 17억5000만원)에 거래되면서 전체 몸값은 약 2406만 헤알(약 70억원)으로 평가됐다. 게시물은 "이름만 들으면 무대 위에 있을 것 같지만 실제로는 품평회에서 세 차례 우승한 엘리트 암소"라며 "자기가 예쁜 줄 아는 표정도 새침하다"고 소개했다.

이를 본 윈터는 카리나의 계정을 직접 태그한 뒤 짧게 "올"이라는 댓글을 남기며 축하하는 듯한 반응을 보였다. 윈터의 댓글에 카리나는 "뭐야 뿌듯해"라고 답글을 달아 웃음을 안겼다.

팬들은 "둘이 너무 귀엽다" "윈터 반응이 더 웃기다" "카리나도 인정했네" "에스파 케미 최고" 등의 반응을 보이며 두 사람의 유쾌한 대화를 즐겼다.

한편 에스파는 최근 정규 2집 'Lemonade' 활동을 성공적으로 마친 데 이어 오는 8월 새 월드투어 'SYNK : COMPLaeXITY'에 돌입할 예정이다.


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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