정범균, '개콘' 출연료 밝혔다 "신인 때 회당 40만원, ♥코디 아내는 月 50만원 받아"

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[스포츠조선 김소희 기자]개그맨 정범균이 코디네이터였던 아내의 경제관념에 반해 결혼했다고 고백했다.

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23일 허경환의 유튜브 채널에는 '볼 꼴 못 볼 꼴 다 본 KBS 22기 동기 정범균'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 허경환은 KBS 공채 22기 동기인 정범균과 만나 과거를 추억하며 다양한 이야기를 나눴다.

먼저 허경환은 정범균의 결혼식을 떠올리며 "인지도에 비해서 결혼식 날 연예인이 제일 많이 왔다"고 말했다.

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이에 정범균은 "당시 연예인과 일반 하객을 합해서 1300~1400명 정도 오셨다. 500석 정도 예상했는데 이렇게 많이 오실 줄 몰랐다"고 회상하며 남다른 인맥을 자랑했다.

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이어 허경환은 "정범균의 아내분이 우리가 '개그콘서트' 할 때 팀 코디네이터였다"고 운을 뗐다.

정범균이 "당시 개그맨 5~6년 차였다"고 설명하자, 허경환은 "그 바쁜 와중에 팀 코디를 꼬셔서 유부녀 만든 것 아니냐"고 농담을 던졌고, 정범균은 "단어가 거칠다"며 웃음을 터뜨렸다.

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허경환은 당시 두 사람의 교제를 전혀 몰랐다고도 밝혔다. 그는 "나도 몰랐다. 그런데 내 스타일리스트와 지금 와이프가 친했다"며 "교제 사실을 듣고 너무 놀랐다"고 당시를 떠올렸다.

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정범균은 아내와 가까워진 계기도 직접 공개했다.

그는 "'개그콘서트' 의상을 아내를 통해 구매했는데 입금을 늦게 해서 미안한 마음에 밥을 사게 됐다"며 자연스럽게 인연이 시작됐다고 설명했다.

무엇보다 자신을 사로잡은 건 아내의 성실함과 경제관념이었다.

정범균은 "아내에게 딱 꽂힌 게 경제관념이 너무 좋은 거였다"며 "내가 개그맨 초창기 때 '나는 회당 30만 원 정도 벌었는데 너는 얼마 벌었어?'라고 물었더니 한 달 일해서 50만 원을 벌었다고 하더라"고 말했다.

이어 "'고생 많았다'고 했더니 '나는 좋았어. 30만 원 저축했어'라고 하는데 그 말이 너무 멋있었다"며 당시를 떠올렸다.

그러면서 "이 정도로 열심히 살고 경제관념이 있는 사람이면 나를 맡길 수 있겠다는 생각이 들었다. 그때 확 꽂혔다"며 "물론 내 눈에도 너무 예뻤다. 그래서 한 달 뒤 사귀자고 했고 그렇게 연인이 됐다"고 애정을 드러냈다.

한편 정범균은 KBS2 '개그콘서트'와 '말자쇼' 등을 통해 시청자들과 만나고 있다.