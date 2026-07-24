'18세 요절' 한국계 호틀, 부검 통해 사망 원인 밝혀져 “다발성 둔기 외상”

AP=연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '고질라 vs. 콩' 시리즈에 출연했던 한국계 청각장애 배우 케일리 호틀(18)의 사망 원인이 공개됐다.

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미국 뉴욕타임스(NYT)와 USA투데이 등에 따르면 호틀은 지난 21일(현지시간) 미국 메릴랜드주 프레더릭에서 발생한 단독 교통사고로 숨졌다. 이후 메릴랜드주 검시관실은 사망 원인을 다발성 둔기에 의한 외상으로 발표했으며, 사고사로 최종 판정했다.

프레더릭 카운티 보안관실은 이날 오전 2시 52분쯤 19세 운전자가 몰던 혼다 어코드 승용차가 과속 상태로 달리다 도로를 벗어나 배수로 구조물(컬버트)을 들이받았다고 밝혔다. 사고 당시 케일리 호틀은 동승자로 탑승해 있었으며 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다. 운전자는 생명에는 지장이 없는 부상을 입었고, 다른 동승자는 현장에서 치료를 받지 않은 것으로 전해졌다.

케일리 호틀의 부친 조슈아 호틀은 딸의 사망 사실을 확인하며 자신의 페이스북 라이브 방송을 통해 미국수어(ASL)로 애도의 뜻을 전했다. 그는 텍사스에서 메릴랜드로 이동해 딸의 시신을 인도받았으며, 케일리 호틀이 장기기증을 하게 됐다고 밝혔다. 이어 "딸은 매우 똑똑하고 따뜻한 사람이었다. 정말 자랑스러운 딸이었다"고 회상했다.

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케일리 호틀은 2021년 개봉한 '고질라 vs. 콩'에서 콩과 수어로 교감하는 청각장애 소녀 지아 역을 맡아 9세의 나이로 할리우드에 데뷔했다. 극 중 그는 콩 연구자이자 언어학자인 일린 앤드루스 박사(레베카 홀)의 양녀로 등장해 깊은 인상을 남겼으며, 2024년 후속작 '고질라 x 콩: 뉴 엠파이어'에도 같은 역할로 출연했다.

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이 밖에도 TV 시리즈 '매그넘 PI'에 출연했으며, 영화 '왓 더즌트 킬 어스' 공개를 앞두고 있었다.

조지아주에서 태어난 케일리 호틀은 청각장애인 부모 사이에서 자랐으며, 어머니는 한국에서 태어나 미국으로 입양된 한국계 미국인인 것으로 알려졌다.

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그는 배우 활동과 함께 청각장애에 대한 사회적 인식을 높이는 공익 캠페인에도 꾸준히 참여했다. 생전 인터뷰에서는 "우리는 듣지 못할 뿐, 할 수 없는 것은 아니다"라며 "청각장애가 자연스럽게 받아들여질 수 있도록 영화계에 더 많은 청각장애 배우와 스태프가 필요하다"고 강조해 많은 공감을 얻었다.

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tokkig@sportschosun.com