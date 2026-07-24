'싱글맘' 서유정, 이혼 후 혼술로 버텼다 "딸 잠들면 무너져..무섭고 두려웠다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 서유정이 이혼 후 홀로 딸을 키우며 겪었던 힘든 시간을 털어놨다.

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23일 서유정의 채널에는 '혼자왔다 둘이 되어나가는 곳'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서유정은 힘든 시절부터 찾았던 단골 혼술바를 방문했다. 그는 "힘든 일이 있을 때는 사람 만나는 것 자체가 무서웠다. 무슨 말을 해야 할지, 어디까지 이야기해야 할지도 모르겠더라"며 "내 이야기를 듣는 상대가 힘들어질까 봐 그것도 싫었다. 그러다가 인터넷으로 혼술바를 찾아오게 됐다"고 말했다.

혼술바 사장은 서유정의 첫인상에 대해 "처음에는 낯을 많이 가렸다. 알 없는 안경에 마스크까지 쓰고 왔었다"며 "지금은 많이 건강해진 것 같다"고 떠올렸다. 이에 서유정은 "그때는 정말 힘든 시기였다. 모든 게 무섭고 두려웠다"고 고백했다.

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이어 이혼 후 딸과 함께 서울로 이사했던 당시를 회상했다. 그는 "송도에서 살다가 모든 걸 다 정리하고 여의도에 이사 와서 송이랑 단둘이 사니까 이사 가는 것도 걱정 많고 두려움이 많았다"며 "혼자서 아이를 케어해야 되는데 잘할 수 있을지 걱정됐고, 적응해야 하는 것들까지 모든 게 무섭고 두려웠다"고 털어놨다.

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또 "아침에는 괜찮은데 저녁이 되면 무너지고 버티고 버티다가 어떨 때는 와르르 무너지고 송이가 잠이 들면 무너지기도 했다"고 당시를 떠올렸다.

서유정은 "사실 나도 로망이 있었다. 평일은 내가 육아하고 남편이 하루 정도나 반나절은 육아를 도와주면 그제야 숨통 트여서 친구들과 브런치를 먹든 커피를 마시든 하는 로망이 있었다"고 담담하게 말했다.

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이어 "여의도에 와서 1년 정도 있다가 송이가 아빠한테 가게 됐다. 이건(이혼) 우리 둘의 관계인 거지 내 새끼한테까지 그럴 수는 없으니까 아빠와의 관계가 있어야 하니까 2주에 한 번씩 송이가 아빠를 만나러 간다"고 설명했다.

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그러면서 "송이가 가고 나면 아무것도 하기 싫다. 가만히 있는다. 혼자 사람 만나기 싫어서 집에서 마셨는데 다음날 송이 빨리 데려와야 하니까 여유가 없어서 직장인처럼 급하게 마셨다"고 털어놨다.

한편 서유정은 2017년 3세 연상의 비연예인과 결혼해 2019년 딸을 출산했으나 2023년 이혼 소식을 전했다.