'응팔' 민도희, 복층 오피스텔서 자취→생계형 알바까지 "공백기 길어져, 일자리 찾는중"(미우새)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 민도희의 반전 일상이 공개된다.

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26일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 '응답하라 1994' 속 거침없는 전라도 사투리로 큰 사랑을 받았던 배우 민도희의 일상이 최초 공개된다. 특히 민도희와 꼭 닮은 미모의 어머니가 스튜디오에 함께 출연해 딸의 일상을 지켜볼 예정이라 기대를 모은다.

이날 '미우새' 스튜디오에 등장한 민도희를 본 MC들은 "오랜만이다"라며 반가움을 드러냈다. 이어 복층 오피스텔에서 구인구직 사이트를 살펴보며 아르바이트를 찾는 민도희의 모습이 공개돼 모두를 놀라게 했다. 작품이 끝난 뒤 공백기가 길어지면서 생계를 위해 직접 일자리를 알아보고 있다는 것. 1년 3개월 동안 카페 아르바이트를 했던 경력에도 불구하고 쉽지 않은 현실이 이어지자 안타까움을 자아냈다.

한편, 민도희는 특별한 손님들을 위해 고향 전남 여수에서 보내온 갓김치와 돌문어로 직접 요리에 나섰다. 망설임 없는 돌문어 손질은 물론, 쉽게 볼 수 없는 자신만의 조리법까지 공개되자 스튜디오에서는 놀라움을 감추지 못했다. 하지만 완성된 음식을 본 MC들은 예상 밖의 비주얼에 말을 잇지 못했다고. 과연 모두를 놀라게 한 민도희표 돌문어 삼합의 맛은 어땠을지 관심이 모인다.

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이어 '응답하라 1994'에서 남편 삼천포 역의 김성균, 빙그레 역의 차선우가 민도희의 집을 찾았다. 드라마 종영 후에도 1년에 한 번씩 꾸준히 만남을 이어오고 있다는 이들은 서로의 첫인상부터 화제를 모은 삼천포 키스신까지 촬영 당시 비하인드를 아낌없이 공개했다. 특히 손호준이 민도희의 근황을 듣고 눈물까지 흘렸던 사연이 밝혀져 모두의 이목을 집중시켰다는 후문이다.

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'응답하라 1994' 이후 처음 공개되는 배우 민도희의 일상은 26일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.