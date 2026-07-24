'장동건♥' 고소영, 완벽한 골프 스윙 포즈…피니시까지 퍼펙트

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고소영이 안정적인 골프 스윙으로 남다른 실력을 뽐냈다.

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23일 한 골프 프로가 운영하는 레슨샵 공식 SNS에는 고소영의 스윙 영상이 공개돼 눈길을 끌었다.

영상 속 고소영은 회색 상의와 밝은 톤의 통이 넓은 팬츠 차림으로 연습장에 들어섰다. 어드레스부터 차분하게 자세를 잡은 그는 부드러운 백스윙과 자연스러운 체중 이동으로 깔끔한 스윙을 선보였다. 피니시 동작까지 흔들림 없는 자세를 유지하며 안정적인 밸런스를 자랑해 감탄을 자아냈다.

평소 골프를 즐기는 것으로 알려진 고소영은 남편 장동건과 함께 라운드를 즐기는 모습도 여러 차례 화제를 모았다. 최근 공개된 유튜브 영상에서는 장동건이 "라운딩하러 간다"고 밝히며 자연스럽게 골프 일상을 공개하기도 했다.

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팬들은 "스윙이 정말 예쁘다" "프로 선수 같다" "자세가 너무 안정적이다" "역시 꾸준히 친 사람의 스윙" 등의 반응을 보였다.

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한편 고소영은 최근 자신의 유튜브 채널 '고소영'을 통해 일상과 뷰티, 라이프스타일 콘텐츠를 공개하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com