'서울대 학부모' 정은표, 테이프로 입 막고 탄 KTX…아내 한 마디에 '특단의 조치'

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정은표가 장거리 여행템들을 공개하며 철저한 면모를 보였다.

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정은표는 24일 "KTX 타고 지방으로 강연을 자주 다니다 보니 루틴과 아이템이 자꾸 늘고 있다. 장거리를 이동하면서 나름 컨디션을 유지하겠다고 아이스크림 살 때 경품으로 받았던 핑크색 슬리퍼, 카페인이 정신 차리는 데 도움이 될까 싶어서 대용량 텀블러, 열차에서 잠잘 때 입을 벌린다고 아내가 말해줘서 입 막음 테이프, 보조 배터리, 치약 칫솔, 이어폰까지 챙겨 다녔었는데 드디에 착용감 편한 수면용 안대까지 구입했다"고 밝혔다.

철저한 준비를 마친 정은표는 "이제 정말 강연만 잘 하면 된다. 어제 나주 강연은 처음에 제의 받을 때 70에서 100명이라고 안내 받았는데 400명 가까이 찾아와 주셨다"며 "강연이 얼마나 도움이 될까 싶지만 조금이라도 즐거우셨고 조금이라도 도움이 되시길 간절히 바라본다"고 밝혔다.

함께 공개된 사진 속에는 입막음 테이프로 입을 막고 기차를 탄 정은표의 모습이 담겼다. 정은표는 아내로부터 잠잘 때 입을 벌린다는 이야기를 듣고 장거리 이동 중에도 입막음 테이프를 챙기게 됐다고. 수면 중 입이 벌어지는 것을 줄이기 위해 사용하는 제품까지 준비한 그의 철저한 장거리 이동 루틴이 눈길을 끌었다.

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한편, 배우 정은표는 2002년 김하얀 씨와 결혼, 슬하 두 아들과 딸 하나를 두고 있다. 정은표의 첫째 아들 정지웅 군은 서울대학교에 재학 중이다.

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wjlee@sportschosun.com