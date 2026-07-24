컴투스 '제우스: 오만의 신', 8월 7일 쇼케이스…출시일 첫 공개

Advertisement

Advertisement

Advertisement

컴투스가 올해 3분기 출시를 준비 중인 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신'의 정식 출시일을 오는 8월 7일 공개한다.

컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 '제우스: 오만의 신'의 쇼케이스를 8월 7일 개최한다고 밝혔다. 행사는 이날 오후 2시30분부터 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

이번 쇼케이스에서는 게임의 개발 비전과 주요 콘텐츠를 비롯해 출시 이후 운영 방향까지 전반적인 내용을 공개할 예정이다. 컴투스 남재관 대표와 김정훈 게임사업본부장, 에이버튼 김대훤 대표와 정성훈 총괄 디렉터가 참석해 개발 과정과 핵심 콘텐츠, 출시 준비 현황 및 향후 서비스 계획 등을 직접 소개한다. 특히 이날 '제우스: 오만의 신'의 정식 출시일이 처음 공개된다. 주요 발표 이후에는 사전에 공개되지 않은 특별 게스트도 등장할 예정이다.

Advertisement

'제우스: 오만의 신'은 그리스 신화의 최고신 제우스의 절대적인 권력과 오만으로 인해 균열이 발생한 세계를 배경으로 한 MMORPG다. 언리얼 엔진5 기반의 그래픽을 비롯해 세력 간 협력과 대립, 다양한 성장 시스템 등을 주요 특징으로 내세웠다.

Advertisement

컴투스는 현재 공식 홈페이지와 구글플레이, 애플 앱스토어를 통해 사전예약을 진행하고 있으며, 올해 3분기 국내 출시를 준비하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com