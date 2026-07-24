한국 골목길의 공포를 세계로…스마일게이트 '골목길: 귀흔' 글로벌 출시

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한국의 익숙한 골목길을 공포의 공간으로 재해석한 심리 공포 게임 '골목길: 귀흔'이 글로벌 시장에 도전한다.

스마일게이트는 개발사 에이아이엑스랩(AIXLAB), 공동 퍼블리셔 써마이트 게임즈와 함께 1인칭 심리 공포 게임 '골목길: 귀흔'(The Alley)을 24일 글로벌 시장에 정식 출시한다고 밝혔다. 지난해 10월 스토브를 통해 국내에 먼저 출시된 작품으로, 이번 글로벌 버전 업데이트와 함께 스팀을 통해 서비스 지역을 전 세계로 확대한다.

'골목길: 귀흔'은 주인공 '소연'이 평소 익숙했던 뒷골목이 갑자기 낯설고 기이한 공간으로 변하면서 벌어지는 이야기를 다룬다. 이용자는 스마트폰 카메라로 주변의 이상 현상을 촬영한 뒤 초자연적인 흔적인 '귀흔'인지, 설명 가능한 현상인 '허깨비'인지 직접 판단해야 한다.

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판단 결과를 문자메시지로 무당인 할머니에게 보내면 정답 여부를 확인할 수 있다. 정답을 맞힐수록 진실에 가까워지는 반면 틀릴 경우 귀신이 점차 가까이 다가온다. 게임에는 총 64개의 이상 현상이 등장해 이용자의 관찰과 판단이 생존에 직접적인 영향을 미친다.

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특히 한국의 좁은 골목과 동네 상점, 늦은 밤 귀갓길에서 들을 법한 익숙한 소리 등을 사실적으로 구현한 것이 특징이다. 개발사 에이아이엑스랩은 '진짜 공포는 가장 가까운 곳에 있다'는 발상에서 출발해 일상적인 공간이 점차 낯설게 뒤틀리는 과정을 통해 한국적인 공포 분위기를 구현했다. 귀신의 존재를 감지한 이후 펼쳐지는 추격 시퀀스도 주요 콘텐츠다.

글로벌 버전은 지난해 국내 출시 이후 이용자들의 피드백을 반영해 게임 전반을 손봤다. 레벨 구조를 개편해 반복 플레이에 따른 피로도를 줄이고 세이브 지점을 확대했으며, 퍼즐 난이도와 접근성도 개선했다. 잠입·추격 시스템에는 달리기 기능을 추가하고 귀신의 반응과 형체 표현을 강화했다. 스토리 모드를 완료한 뒤 즐길 수 있는 에필로그 모드도 새롭게 추가했으며, 환영과 이벤트 연출 등도 개편했다.

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'골목길: 귀흔' 글로벌 버전은 한국어와 영어, 일본어, 중국어 간체·번체, 러시아어 등 6개 언어를 지원하며 스토브와 스팀을 통해 서비스된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com