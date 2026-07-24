이나연, MZ 아나운서 사과법? "JTBC 어려워 에어컨도 안나와" 논란 '삭제 엔딩'[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] '환승연애2' 출신 이나연이 JTBC 관련 발언으로 구설에 올랐다.

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이나연은 최근 자신의 유튜브 채널에 '저 아직 백수 아닙니다'라는 제목의 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 이나연은 녹화를 앞두고 JTBC 사옥 1층 로비에서 중국어 온라인 수업을 들었다. 수업을 마친 그는 "이런 말 해도 되나. 회사가 어려워서 그런가 회사 에어컨이 안 나온다. 이거 정말 영향이 있는 걸까. 이거 말한다고 잘리진 않겠지"라고 말해 논란이 됐다.

JTBC는 지난달 총 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했다. JTBC와 계열사 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스 중앙 등은 회생절차 개시를 신청했다. 유례 없는 사태에 채권자들과 임직원 등 관계자들의 시름이 깊어지고 있는 상황. 그런데 JTBC 골프 아나운서 출신인 이나연이 회사의 위기를 장난처럼 언급한 것은 여러모로 경솔했다는 지적이 이어졌다.

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논란이 일자 이나연은 문제의 영상을 대거 수정했다. 24일 남아있는 영상에는 "회사가 어려워서 그런가 회사 에어컨이 안 나온다", "이거 말한다고 잘리진 않겠지"라는 등 JTBC와 연관이 있는 발언은 삭제됐다.

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다만 "익숙하실 이 리허설 현장. 사실 언제까지 보여드릴 수 있을지는 저도 잘 모르겠다. 제 마음의 고향과 같은 곳이다. 아직 정해진 건 없지만 확정이 나면 제일 먼저 알려드리겠다"는 자막이나, "열심히 방송하다 보니 회사가 부도가 난? 이 회사를 나가게 된다면 다시 아나운서로 일할 수 있을까? 하는 생각에 잠시 우울하기도 했다. 당장 회사가 끝나지 않더라도 점점 꿈의 마지막으로 향하고 있다는 기분"이라는 심경글 등은 수정 혹은 삭제하지 않았다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com