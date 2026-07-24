유재석도 걱정..김종국, 아들에 미리 사과 "가정교육 중요, 원망 말기를"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종국이 결혼 후 달라진 삶을 이야기하며 미래의 2세에게 미리 사과해 웃음을 자아냈다.

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24일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "'결혼 좋아' 새신랑 김종국♥ 종국 2세에게 전하는 재석의 한마디?!"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 유재석은 "김종국이 결혼하고 나서 주변에 결혼을 적극적으로 추천을 많이 한다"고 운을 뗐다.

이에 김종국은 "결혼 너무 좋다. 풀지 못하는 인생의 숙제에서 마침표를 찍어준 느낌"이라며 "어딜 가든 어느 장소를 가든 늘 한 사람만 생각하면 되는 상황이 되는 게 굉장히 안정적인 거 같다"며 결혼 생활에 대한 만족감을 드러냈다.

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다만 그는 "아이가 태어나면 현실에 부딪혀서 육아에 힘듦이 있을 것 같긴 하다"고 덧붙였다.

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유재석은 "2세가 딸이었으면 좋겠다는 이야기를 많이 하지 않았냐"고 물었고, 김종국은 "키울 때 조심스러울 것 같다"고 답했다. 그러면서 "아들이면 키우기에는 조금 더 낫지 않을까"라고 말했다.

그러자 유재석은 "종국 씨 아들로 태어나는 거 쉽지 않을 것 같다"며 "타이트하다. 아드님이 될지 따님이 될지는 모르겠지만 각오해야 될 것 같다"며 웃었다.

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김종국도 "아이가 나오지는 않았는데 벌써부터 미안하다"며 "가정교육이 되게 중요하다. 내가 볼 때 내 아들은 죽었다. 미안하다. 사과하겠다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "다 너 잘되라고 하는 거니까 원망하지는 마라"라며 미래의 아들에게 사과 영상 편지도 남겨 웃음을 더했다.

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한편 김종국은 지난해 9월 서울 모처에서 연하의 비연예인과 비공개 결혼식을 올렸다.