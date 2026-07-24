넷마블-삼성전자 협업…'세븐나이츠 리버스'·'몬길: STAR DIVE' 갤럭시 테마 공개

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넷마블이 삼성전자와 손잡고 '세븐나이츠 리버스'와 '몬길: STAR DIVE'의 IP를 활용한 갤럭시 스페셜 테마를 선보인다.

넷마블은 삼성전자의 차세대 플래그십 폴더블폰 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 출시에 맞춰 자사 게임 2종의 스페셜 테마를 공개한다고 24일 밝혔다. 이번에 선보이는 테마는 각 게임의 주요 캐릭터와 분위기를 갤럭시 스마트폰의 잠금화면과 아이콘 등에 적용한 것이 특징이다.

'세븐나이츠 리버스'는 '여포' 코스튬을 활용한 테마로 제작됐다. 강렬한 엔진 소리와 함께 화면을 질주하는 듯한 연출을 잠금화면과 아이콘 등에 담았다.

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'몬길: STAR DIVE' 테마에는 주요 캐릭터인 '미나'와 '나래'가 등장한다. 꽃잎이 흩날리는 정원을 배경으로 두 자매의 모습을 파스텔 톤의 색감과 아트로 표현했다.

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스페셜 테마 2종은 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 구매 고객에게 제공된다. 국내에서 이 제품을 구매하고 개통한 이용자는 오는 10월 31일까지 갤럭시 스토어의 스페셜 테마 이벤트 페이지에서 다운로드할 수 있다.

오프라인 이벤트도 진행한다. 삼성스토어 홍대·대전·상무·신세계 대구·신세계 센텀시티점 등 5개 매장을 방문해 8월 3일까지 현장에 설치된 NFC 단말기에 갤럭시 스마트폰을 태그하면 스페셜 테마를 무료로 받을 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com