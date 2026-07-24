[공식] 어도어, 단독 오디션 연다.."19세 이하 남자 대상, 국내 한정 개최"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]하이브 뮤직그룹 레이블 어도어(ADOR)가 처음으로 국내 보이그룹 단독 오디션을 연다.

Advertisement

어도어는 24일 공식 SNS 채널에 'ADOR BOYS AUDITION in KOREA(어도어 보이즈 오디션 인 코리아)' 포스터를 게재하고 오디션 개최 소식을 알렸다.

이에 따르면 오는 8월 1일 서울을 시작으로 2일 광주, 12일 제주, 14일 대전, 16일 원주, 29일 대구, 30일 부산 등 국내 7개 도시에서 오디션이 치러진다. 그간 전 세계를 무대로 진행해 온 오디션을 국내에 한정해 열고, 전국의 숨은 원석을 집중적으로 발굴하겠다는 취지다.

이번 오디션은 2007년 이후 출생한 남자라면 누구나 지원 가능하다. 지원 분야에 제한은 없다. 장르 구분 없이 자신이 가진 재능을 자유롭게 펼치면 된다. 오디션장의 문턱도 낮췄다. 온라인을 통해 사전 접수를 마친 지원자 전원이 심사위원과 직접 마주하는 대면 오디션의 기회를 갖는다.

Advertisement

'어도어 보이즈 오디션 인 코리아'에 관한 그 밖의 자세한 정보는 오디션 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

Advertisement

어도어는 "방학 기간을 맞이한 학생 여러분의 많은 관심을 부탁드린다. 자신의 장점과 장기를 뽐내고 싶은 이라면 누구든 부담없이 오디션의 문을 두드려달라"라고 전했다.