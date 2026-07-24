'난임 극복' 명예영국인 "육아 유튜브 안 해, 팬들은 내 캐릭터를 좋아한다" 소신

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 '명예영국인' 백진경이 육아 유튜브에 대한 생각을 밝혔다.

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최근 유튜브 콘텐츠 '간절한입'에서는 명예영국인 백진경이 출연했다.

최근 난임을 극복하고 임신에 성공했다는 백진경은 임신 비결에 대해 "여자 몸이 너무 피곤하고 힘든 날이면 장담하는데 생길 것"이라 밝혔다. 백진경은 "그날 14시간을 비행했다. 한국에서 영국에 돌아갔는데 남편이 내가 너무 보고 싶었다더라. 너무 피곤하다고 미안하다 했는데 남편이 슬퍼하더라. 그날 너무 피곤했는데 아기가 생겼다"고 밝혔다.

오는 12월 출산 예정이라는 백진경은 영국에서 출산할 것이라며 "많은 분들이 산후조리원 가라 하는데 저는 순풍순풍 잘 낳을 거 같다. 영국은 아기 낳고 아침에 크래커 먹고 퇴원한다"고 밝혔다.

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김지유는 "육아 유튜브도 할 생각 있냐"고 물었지만 백진경은 "없다"고 단호하게 말했다. 백진경은 "명예영국인 IP를 더 좋아하시는 분이 많이 때문에 엄마로서의 무언가는 올리겠지만 가족 유튜브나 육아 유튜브는 안 할 거 같다"고 밝혔다.

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임신 후 예정됐던 여행 콘텐츠를 포기했다는 백진경은 아쉬운 마음을 드러내기도 했다. 백진경은 "그거 때문에 한국에 갈 정도였는데 아이가 생기니까 험한 곳은 못 가지 않냐. 식중독도 걸리면 안 된다더라. 그거 때문에 처음에는 많이 슬펐다. '왜 하필 지금 임신이야? '했는데 엄마가 '이렇게 바쁜데도 찾아온 게 진짜 복덩이 아니냐' 하더라. 그 이후로 제한은 없고 오히려 기회가 많아졌다. 더 관심 가져주시는 분들이 많다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com