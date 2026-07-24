80평 압구정 아파트 떠난 이지혜, 최고급 리조트서 '쿨' 유리와 포착

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 이지혜가 가족들과 함께 인스파이어 리조트에서 여름휴가를 즐기며 행복한 근황을 전했다.

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이지혜는 24일 자신의 SNS에 "이번 여름엔 인스파이어 리조트로 다녀왔어요"라며 여러 장의 사진과 영상을 공개했다.

그는 "전에 왔을 때는 수영장이 오픈을 안 해서 아쉬웠는데 이번엔 스플래쉬베이가 오픈했다"며 "아이들과 슬라이드도 타고 도합 100번은 탄 것 같다. 유수풀도 즐기며 행복한 시간을 보냈다"고 전했다. 이어 "평일이라 그런지 사람도 많지 않고 적당히 모든 게 너무 좋았다"며 "유리 언니네 가족과 함께 미국 가기 전 마지막 여행을 함께했다. 맛집 천국 가족여행 천국. 또 올게요"라고 만족감을 드러냈다.

공개된 영상에는 널찍한 객실을 둘러보며 환하게 웃는 이지혜의 모습이 담겼다. 이어 침대 위에 두 팔을 벌린 채 몸을 던지며 "대자 가능"이라는 자막과 함께 만족감을 표현해 웃음을 안겼다. 또 다른 영상에서는 실내 워터파크 스플래쉬베이의 전경이 담겼다. 그룹 쿨 유리 가족과 함께 단체 기념사진도 촬영하며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

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한편 이지혜는 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 통해 가족 일상과 육아, 라이프스타일 콘텐츠를 선보이며 팬들과 활발히 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com