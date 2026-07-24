이지혜, 2억대 포르쉐 파나메라 번호판 사라져 "황당"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 이지혜가 차량 번호판이 사라지는 황당한 일을 겪었다.

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이지혜는 24일 자신의 SNS에 한 장의 사진을 공개하며 "번호판이 없어졌…" "황당……"이라는 글을 남겼다.

공개된 사진에는 흰색 포르쉐 파나메라 차량이 주차된 모습이 담겼다. 그러나 차량 전면 번호판이 통째로 사라진 상태여서 눈길을 끌었다. 번호판이 있어야 할 자리만 텅 비어 있는 모습에 이지혜는 당황스러운 심정을 그대로 드러냈다.

팬들은 "도난당한 것 아니냐" "주행하다 떨어진 건가" "빨리 신고해야 한다" "무슨 일이냐" 등의 반응을 보이며 걱정했다.

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사진 속 차량은 포르쉐의 럭셔리 스포츠 세단 파나메라로 추정된다. 국내 판매 가격은 기본 모델 기준 약 1억8400만원부터 시작하고 선택 사양에 따라 2억원 이상으로 올라간다.

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한편 이지혜는 최근 압구정 아파트를 떠나 새 보금자리로 이사하는 과정을 공개하며 "버린 쓰레기만 5톤"이라고 밝혀 화제를 모았다. 이후 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'와 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com