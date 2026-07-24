'막눈'부터 '인섹'·'폰'까지…LCK 초창기 스타들, '레전드 매치'서 다시 뭉친다

Advertisement

Advertisement

Advertisement

국내 '리그 오브 레전드(LoL)' e스포츠 초창기를 뜨겁게 달궜던 스타들이 다시 한자리에 모인다.

라이엇 게임즈는 오는 8월 4일 서울 종로구 치지직 롤파크에서 열리는 'LCK 레전드 매치'의 참가 선수 라인업을 공개했다. 이번 행사는 과거 LCK와 국제무대에서 활약했던 선수들이 당시의 감성과 플레이를 재현하는 이벤트 매치로 마련된다.

경기는 '팀 삼성 텔레콤'과 '팀 이걸 CJ 롤스터가'의 맞대결로 진행된다. '팀 삼성 텔레콤'에는 '루퍼' 장형석과 '스피릿' 이다윤, '폰' 허원석, '피글렛' 채광진, '하트' 이관형이 출전한다. 장형석과 허원석은 삼성 갤럭시 화이트 소속으로 2014년 월드 챔피언십 우승을 합작했고, 이다윤과 이관형은 삼성 갤럭시 블루에서 2014년 LoL 챔피언스 스프링 정상에 올랐다. 채광진은 SKT T1의 원거리 딜러로 2013년 롤드컵 우승을 경험했다.

Advertisement

이에 맞서는 '팀 이걸 CJ 롤스터가'에는 '막눈' 윤하운, '인섹' 최인석, '쿠로' 이서행, '캡틴잭' 강형우, '고릴라' 강범현이 나선다. 윤하운은 과감한 플레이로 초창기 LoL e스포츠의 대표적인 스타로 자리매김했고, 최인석은 리 신의 독창적인 스킬 연계로 이른바 '인섹킥'이라는 표현까지 만들어냈다. 이서행과 강범현은 타이거즈에서 전성기를 함께했으며, 강형우 역시 '캡틴잭'이라는 이름으로 초창기 팬들에게 강한 인상을 남겼다.

Advertisement

이번 경기는 과거 LoL의 게임 환경을 재현한 'LoL 클래식'으로 치러진다. 라이엇 게임즈는 지난 12일 대전컨벤션센터에서 열린 2026 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 결승전 현장에서 레전드 선수들이 참가하는 'LoL 클래식' 이벤트 매치를 처음 선보인 바 있다.

당시 이벤트에 대한 호응을 바탕으로 마련된 이번 LCK 레전드 매치는 한국 LoL e스포츠가 세계 정상급 리그로 성장하는 과정에서 활약했던 선수들을 다시 소환한다는 데 의미가 있다. 단순히 과거 선수들이 다시 경기를 치르는 것을 넘어, 10여 년 전 LCK를 즐겼던 팬들에게 당시의 경기와 스타들을 다시 만나는 '추억의 무대'가 될 전망이다.

Advertisement

중계진도 당시의 향수를 더한다. 전용준 캐스터와 '클템' 이현우 해설위원에 과거 LoL 중계를 맡았던 강민 해설위원이 합류한다. 영문 중계는 '발데스' 브랜든 발데스와 'LS' 닉 드 체사레가 맡는다.

Advertisement

현장 관람을 원하는 팬들은 LCK 또는 LoL 공식 인스타그램을 통해 신청할 수 있다. LCK 공식 계정을 팔로우하고 해당 게시물에 '좋아요'와 참여 완료 댓글을 남긴 뒤 프로필 링크의 직관 신청서를 작성하면 된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com