'열혈강호: 넥스트', 29일 출시 앞두고 '베스트 스트리머 선발전' 개최

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킹넷이 신작 MMORPG '열혈강호: 넥스트'의 정식 출시를 앞두고 스트리머들과 함께 이용자 커뮤니티 확대에 나선다.

킹넷은 오는 29일부터 '열혈강호: 넥스트'를 주 콘텐츠로 방송하는 유튜버를 대상으로 '베스트 스트리머 선발전'을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 선발전은 구독자 수에 관계없이 참가할 수 있으며, 별도 프로모션에 참여 중인 스트리머는 대상에서 제외된다. 참가 신청은 24일부터 공식 라운지를 통해 가능하며, 신청서를 제출한 뒤 '열혈강호: 넥스트' 유튜브 라이브 방송을 진행하면 된다.

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평가는 방송 시간과 꾸준한 활동을 비롯해 콘텐츠의 재미와 창의성, 게임 이해도와 정보 전달력, 커뮤니티 기여도 및 매너 등을 종합적으로 반영한다. 단순 시청자 수보다는 게임 관련 콘텐츠와 커뮤니티 활성화에 기여하는 스트리머를 중심으로 선정한다는 방침이다.

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선발전은 월 단위로 진행된다. 매월 '이달의 스트리머' 1명과 '최우수 스트리머' 3명, '우수 스트리머' 6명 등 총 10명을 선정한다. '이달의 스트리머'에게는 상금 300만원과 특별 칭호, 전용 프로필 프레임, 공식 커뮤니티 메인 홍보 혜택이 제공된다. 최우수 스트리머 3명에게는 각각 200만원, 우수 스트리머 6명에게는 각각 100만원의 상금을 지급한다. 선정된 스트리머에게는 공식 방송과 이벤트 우선 초청, 향후 업데이트 및 이벤트 관련 협업 기회도 제공할 예정이다.

'열혈강호: 넥스트'는 30년 이상 연재된 인기 만화 '열혈강호' IP를 기반으로 개발된 MMORPG로, 원작의 무협 세계관과 주요 캐릭터를 게임으로 구현했다. 오는 29일 정식 출시를 앞두고 사전예약자 100만명을 넘어섰으며, 배우 유해진과 장항준 감독이 출연한 홍보 영상과 인터뷰, OST 등을 공개하며 막바지 출시 준비를 이어가고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com