넵튠, AI로 웹툰을 게임으로 만든다…77억원 규모 정부 R&D 과제 참여

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넵튠이 생성형 인공지능(AI)을 활용해 웹툰 IP를 게임으로 빠르게 전환하고 글로벌 서비스까지 연결하는 기술 개발에 나선다.

넵튠은 한국콘텐츠진흥원의 'K-Culture 글로벌 스타트업 육성 기술 개발' 과제 수행 기업으로 선정됐다고 24일 밝혔다. 이번 과제는 슈퍼플래닛, 콘텐츠퍼스트, 고려대학교 인공지능학과 지능형 영상처리 연구실과 컨소시엄을 구성해 진행한다.

이 사업은 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 추진하는 '2026년 문화체육관광 연구개발 사업'의 하나로, 콘텐츠와 AI 기술을 결합해 문화체육관광 산업의 경쟁력을 높일 연구개발 성과를 만드는 것이 목표다.

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넵튠 컨소시엄은 '대규모 언어 모델(LLM) 자율 에이전트 기반 웹툰 IP 미드코어 게임 자동 생성(W2G·Webtoon-to-Game) 파이프라인 및 글로벌 서비스 실증 플랫폼 개발' 과제를 수행한다. 약 2년 9개월 동안 총 77억원 규모의 지원을 받는다.

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핵심은 생성형 AI를 이용해 웹툰 IP를 게임으로 만드는 데 필요한 시간과 비용을 크게 줄이는 것이다. 컨소시엄은 현재 12개월가량 걸리는 미드코어 게임 개발 기간을 4개월 이내로 단축하는 것을 목표로 하고 있다. 별도의 앱 설치 없이 바로 실행할 수 있는 HTML5 기반으로 제작해 글로벌 서비스까지 연결하는 플랫폼도 구축한다.

넵튠은 게임 내 NPC 상호작용과 IP 캐릭터의 실시간 대화를 위한 엔진 설계를 비롯해 인증·결제·애널리틱스·광고 수익화 기능을 갖춘 H5 서비스 통합 SDK 개발, W2G 플랫폼 구축 등을 담당한다.

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넵튠은 이미 '무한의 계단', '고양이 스낵바' 등 모바일게임 IP를 HTML5 방식으로 전환해 토스의 '앱인토스'에 서비스한 경험을 갖고 있다. 채팅 솔루션 '클랫'과 광고 수익화 플랫폼 '애드엑스' 등을 운영하며 관련 기술과 사업 역량도 축적해왔다.

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강율빈 넵튠 대표는 "단순히 게임 개발 공정을 자동화하는 것을 넘어 웹툰 IP가 글로벌 시장에서 보다 빠르게 서비스되고 지속적으로 수익을 창출할 수 있는 플랫폼을 구축하는 것이 목표"라며 웹툰 독자를 게임 이용자로 연결하고 IP의 글로벌 확장과 수익화를 지원하는 새로운 사업 모델을 만들겠다고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com