넥써쓰, 단독 퍼블리싱 첫 타이틀 '프로스트 킹덤' 출시…웹3 SLG 시장 공략

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넥써쓰가 단독 퍼블리싱하는 첫 게임 '프로스트 킹덤'을 선보이며 자체 게임 라인업 확대에 나섰다.

넥써쓰는 전략 시뮬레이션 게임(SLG) '프로스트 킹덤'을 정식 출시했다고 24일 밝혔다. '프로스트 킹덤'은 중세 시대를 배경으로 자원과 영토를 확보하고 세력을 키워나가는 전략 시뮬레이션에 건물과 병력을 합성해 성장시키는 머지(Merge) 방식을 결합한 게임이다. 넥써쓰는 이 게임을 '세계 최초의 웹3 SLG'로 내세우고 있다.

100여 종의 유닛과 4단계 등급의 영웅 수집·육성 시스템을 갖췄으며 원스토어와 iOS, 안드로이드, PC 등 멀티플랫폼으로 서비스된다. 별도의 설치 없이 웹에서 바로 플레이할 수 있는 HTML5도 지원한다.

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국내 버전과 블록체인 기능을 적용한 글로벌 버전으로 나뉘어 서비스되는 것도 특징이다. 글로벌 버전에는 게임 재화와 블록체인을 결합한 토크노믹스가 적용된다. 게임 토큰 '$RDIA'를 핵심 재화인 '레드 다이아'로 전환할 수 있으며 발행량은 최대 50만개로 제한된다. 게임 매출의 5%는 리워드 풀에 적립된다. 이용자는 '$RDIA'를 보유하고 수량에 비례해 생태계 공통 단위인 '$ONEUSD'를 획득할 수 있다.

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넥써쓰의 '원(ONE)' 생태계와도 연동된다. 퀘스트 플랫폼 '원퀘스트(ONEquest)'에서는 미션 수행을 통해 국내 이용자에게 원스토어 포인트, 글로벌 이용자에게 '$ONE' 토큰을 지급한다. 스트리머 플랫폼 '원웨이브(ONEwave)'에서는 이용자가 직접 게임 가이드나 플레이 영상을 제작하고 게임 활성화 기여도에 따라 보상을 받을 수 있다.

장현국 넥써쓰 대표는 "SLG는 자원과 영토 경쟁, 연맹 전략이 어우러져 글로벌 흥행성이 입증된 장르"라며 "'프로스트 킹덤'을 시작으로 다양한 장르의 게임이 원 플랫폼 위에서 이용자와 만날 수 있도록 게임 라인업을 지속 확대할 것"이라고 말했다.

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한편 넥써쓰는 기존 크로쓰(CROSS) 생태계의 명칭을 개편해 메인넷 '크로쓰'를 '원체인(ONEchain)'으로, 네이티브 토큰 '$CROSS'를 '$ONE'으로 변경했다. 생태계 공통 단위는 '$ONEUSD'를 사용한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com