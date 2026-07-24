추성훈 "유튜브·방송 속 내 모습 멋없어..마지막으로 치고받고 싸울 것"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이종격투기 선수 추성훈이 마지막 경기에 나서는 이유를 솔직하게 털어놨다.

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23일 추성훈의 채널에는 '입터진 세 아조씨의 호프집 노가리 모임 (ft.재밌다고 이쒸)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 추성훈은 영화 '호프'의 주역 황정민, 음문석과 대화를 나누던 중 마지막 경기를 준비 중이라고 밝혔다.

이에 황정민은 "너무 늦은 나이 아니냐. 안 해도 될 것 같다. 지금 모든 부와 명예를 다 누리고 있는 거 아니냐"며 진심으로 걱정했다.

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하지만 추성훈은 "남자로서 뭔가 하고 싶은 마음이 있다"고 단호하게 말했고, 황정민은 "이해가 간다"며 고개를 끄덕였다.

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또 추성훈은 "유튜브도 찍으면서 방송도 하지만 내가 나를 화면으로 볼 때 뭔가 멋이 없다"며 "남자로 태어났으면 멋있게 살고 싶은 마음이 있어서 결과가 어떻게 될지는 모르겠지만 그 마음으로 한번 마지막으로 해보려고 한다"고 밝혔다.

이어 "치고받고 싸우고 싶어서 그런 사람을 한번 골라달라고 이야기하고 있다"고 덧붙였다.

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한편 추성훈은 지난 5월 경기도 부천체육관에서 열린 블랙컴뱃 국가 대항전 블랙컵 경기에 모습을 드러내 화제가 됐다. 당시 그는 케이지에 오른 뒤 바닥에 놓인 글러브를 집어 들어 가슴에 품으며 대회 참가 의사를 내비쳤다.

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이후 그는 자신의 SNS를 통해 "아조씨 마지막 도전. 살아갈 이유를 줘서 고마워. 나랑 붙고 싶은 사람, DM 기다릴게"라는 글을 올리며 복귀전을 공식 예고했다.