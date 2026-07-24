[청룡랭킹] 빈예서, 1위를 향해 폭풍 질주…마이진·정혜린 추격 준비 끝

출처=빈예서 인스타그램

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'트롯 신동' 빈예서의 독주가 한여름 레이스를 뜨겁게 달구고 있다.

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7월 청룡랭킹 여자 가수부문 투표가 한창인 24일 현재 빈예서는 득표율 46.12%를 기록하며 압도적인 선두를 달리고 있다.

과반에 육박하는 막강한 팬덤 화력을 바탕으로 가파른 상승세를 보이며 독주 체제를 공고히 하는 모양새다.

특유의 호소력 짙은 보이스와 완성도 높은 무대 매너로 사랑받는 빈예서는 이번 청룡랭킹에서도 강력한 1위 후보로서의 저력을 유감없이 발휘하고 있다.

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팬덤의 전폭적인 지원사격 속에 2위 그룹과의 격차를 크게 벌려 나가며 정상을 향한 순항을 이어가고 있다.

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하지만 방심은 금물이다.

강력한 추격자들의 반격 역시 만만치 않다.

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2위를 달리고 있는 마이진은 16.46%의 득표율로 빈예서의 뒤를 바짝 쫓고 있다.

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탄탄한 가창력과 보컬리스트로서의 압도적 존재감을 자랑하는 마이진은 막판 팬덤 결집을 통한 역전극을 노리고 있다.

이어 정혜린이 10.10%의 득표율을 기록하며 3위에 이름을 올려 상위권 판도를 더욱 흥미진진하게 만들고 있다.

격차가 상당하지만 아직 포기하기는 이르다. 팬들의 관심이 집중되는 투표 마감 직전에 역전극이 펼쳐지는 경우가 많았기에 어느 누구도 안심 할 수 없다.

남은 투표 기간 동안 마이진과 정혜린이 빈예서의 단단한 독주 벽을 깨고 판도를 뒤흔들 수 있을지, 아니면 빈예서가 지금의 기세를 몰아 왕좌를 굳건히 지켜낼지 팬들의 관심이 집중되고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.