'도깨비' 김고은이 바른 선크림 뭐길래…신세계免 매출 840% '껑충'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김고은이 방송에서 사용한 선크림이 폭발적인 관심을 끌며 매출까지 급증했다.

Advertisement

24일 신세계면세점에 따르면 더마코스메틱 브랜드 디에이이펙트(DA EFFECT)의 '하이드로 선스크린'은 이달 1일부터 19일까지 매출이 전월 동기 대비 약 840% 증가했다. 브랜드 전체 매출도 전월 대비 약 560% 성장했다.

이번 인기는 최근 방송된 tvN 20주년 에디션 특집 '함께여서 찬란하神-도깨비 10주년 여행'이 계기가 됐다. 방송에서 김고은이 디에이이펙트 하이드로 선스크린을 사용하는 모습이 자연스럽게 전파를 탔고 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에는 "김고은이 바른 선크림이 뭐냐"는 글이 잇따라 올라왔다.

제품 정보가 빠르게 공유되면서 주요 온·오프라인 판매처에서는 품절 사례도 이어졌다. 신세계면세점에서도 판매량이 크게 늘었고 중국과 동남아시아 고객 비중도 확대되는 등 외국인 수요까지 이어졌다는 설명이다.

Advertisement

신세계면세점 관계자는 "방송을 통해 자연스럽게 노출된 K뷰티 제품이 온라인 화제성을 넘어 실제 구매로 빠르게 이어진 사례"라며 "앞으로도 경쟁력 있는 K뷰티 브랜드를 지속적으로 발굴해 선보일 계획"이라고 밝혔다.

Advertisement

한편 '함께여서 찬란하神-도깨비 10주년 여행'은 드라마 '도깨비' 방영 10주년을 기념해 공유, 이동욱, 김고은, 유인나가 강릉으로 추억 여행을 떠나는 모습을 담은 특집 프로그램으로 지난 12일 막을 내렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com