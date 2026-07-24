유재석, 박지성에 '축구협회장' 물었다..."미래는 어떻게 될지 아무도 몰라"('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]전 축구 국가대표 박지성이 한국 축구를 향한 무거운 책임감과 축구협회장 후보로 거론되는 것에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.

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24일 tvN '유퀴즈온더블럭' 측은 "'해버지 한국 축구를 바꿔주세요!' 차기 축구협회장에 대한 속마음?"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 유재석은 K-축구 혁신위원회 위원장을 맡은 박지성을 향해 "다들 '오죽하면 박지성 씨가 나섰겠느냐'는 이야기를 많이 한다. 힘들지 않냐"라고 물었다. K-축구 혁신위원회는 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 한국 축구의 전반적인 쇄신 방안을 마련하기 위해 문화체육관광부 주도로 출범한 한시적 기구다.

이에 박지성은 "많이 힘들다"라며 "회의도 힘들고 브리핑하는 것도 힘들고 잘 해내야 한다는 압박감도 있다"라고 솔직하게 털어놨다.

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이어 "만나는 모든 분이 '많이 힘들지 않냐. 그래도 잘 부탁한다. 힘내라'라고 말씀해 주신다"라면서 "'한국 축구를 살려달라'고 하시는데, 내가 한국 축구를 살릴 수 있는 사람인가에 대한 고민을 한다"라고 밝혔다. 그러면서 "그런 기대를 받는 만큼 많은 분이 '그래. 이 정도면 협회가 잘할 거다'라는 기대감을 심어주고 싶다"라며 한국 축구를 향한 책임감을 드러냈다.

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박지성은 최근 차기 대한축구협회장 후보로 꾸준히 이름이 오르고 있는 것에 대해서도 입을 열었다.

박지성은 "내가 협회장이 될만한 자질을 갖췄냐고 봤을 때 나는 그렇다고 생각하지 않는다"라면서 "많은 분이 그렇게 생각해 주시는 건 너무 감사한 일이라고 생각이 든다"라며 겸손한 태도를 보였다.

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이어 "하지만 협회장은 단순히 인기로만 할 수 있는 역할은 아니다"라며 "하지만 미래는 어떻게 될지 아무도 모른다. 지금은 먼 미래에 대한 상상보다는 내게 주어진 일에 최선을 다해서 나가다 보면 분명 어떤 길에 도달하지 않을까 생각을 하고 있다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com