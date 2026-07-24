연정훈♥한가인, 충격의 키스신 비화…"액땜 세게 했네" ('옥문아')

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[스포츠조선 이우주 기자] '옥문아' 연정훈이 아찔했던 첫 키스신을 언급했다.

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24일 KBS2 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'에서는 '한가인 전에 김숙이 있었다? 원조 도둑 김숙과의 키스신 비하인드!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

연정훈은 김숙과 남다른 인연이 있다고. 송은이는 "숙이의 평생 자랑거리, 대상보다 내세우고 싶은 필모그래피다. '연정훈, 김숙의 남자'라는 기사도 났다"고 밝혔다. 이에 김숙은 "한가인 전에 김숙이 있었다"고 너스레를 떨었다.

연정훈은 "제가 데뷔를 하고 나서 첫 키스신을 찍었다. '내 첫 키스신은 누구일까? 어디서 찍게 될까?' 이런 상상들을 하지 않냐. 제 첫 키스신 상대가 숙이 누나"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 김숙은 "원조 도둑"이라며 웃었고 김종국은 "액땜을 세게 하고 좋은 데로 갔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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송은이는 "그때 숙이가 카리스마 있는 멘트 했다던데 맞냐"고 물었고 연정훈은 "야, 난 감정도 없고 시간도 없으니까 너 가만히 있어. 누나가 한 방에 들어갈게"라고 당시 '테토력' 넘쳤던 김숙의 발언을 재연해 웃음을 자아냈다.

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그런가하면 송은이는 "예전에 한가인 씨 매체 데뷔한 작품을 같이 했다. 유재석 씨와 함께 한 콩트였는데 예쁜 여학생 역할이었다"고 한가인과의 인연을 언급했다. 이에 연정훈은 "저희 와이프도 첫 키스신이 거기서 이뤄졌다더라"라고 유재석과 한가인의 키스신을 언급했다. 이에 또 한 번 놀란 패널들은 "이 가족이 잘못 걸렸다"고 혀를 차 웃음을 안겼다.

한편, 연정훈이 출연하는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 이날 밤 10시 10분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com