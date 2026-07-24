구준엽♥故 서희원, 韓서 새출발하려 했다…비밀리에 5억 송금[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 클론 구준엽과 고 서희원 부부가 한국에서의 새 출발을 계획했던 것으로 알려졌다.

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22일 미러미디어, ET투데이 등 현지 언론은 "구준엽과 서희원이 두 자녀와 함께 한국으로 이주할 계획을 세웠었다"고 보도했다.

보도에 따르면 서희원은 전 남편 왕소비의 거듭된 만행에 큰 스트레스를 받고 있었다. 왕소비는 술에 취해 서희원의 자택에 무단침입을 시도하고, 서희원 서희제 자매가 약물 중독이라는 루머를 퍼뜨리겠다고 협박하는 등 고인을 심리적으로 압박한 것으로 알려졌다.

결국 서희원은 구준엽과 함께 한국으로 이주할 계획을 세웠고, 약 1000만 대만달러(한화 약 4억 5000만원) 상당의 자산을 비밀리에 한국으로 이전하기도 했다. 이후 서희원은 본격적인 이주 준비를 위해 아이들이 다닐 학교까지 알아봤다. 또 자신의 자산을 관리하던 어머니에게 자금을 돌려달라고 요청했지만, 그의 모친은 한국 이주를 강하게 반대하며 자금을 내어주지 않았다. 이 과정에서 서희원은 모친과 갈등을 겪게 됐고 모친을 달래고자 국립 미술관 부지에 있는 고급 멘션 소유권을 넘길 준비를 하고 있었다.

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이 사실을 알게된 왕소비는 무척 불안해하며 서희원에게 연락을 취했지만, 서희원은 직접 왕소비와 소통하는 것을 거부했다.

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그러나 모든 계획은 서희원이 지난해 2월 일본 여행 중 갑자기 사망하면서 전면 취소됐다. 현재 서희원의 아이들은 친권을 가진 왕소비와 지내고 있으며, 서희원의 모친은 왕소비에 의해 국립미술관 부지 저택에서 퇴거당한 것으로 알려졌다. 왕소비는 서희원의 모친이 해당 저택에서 지낼 수 있도록 조치했다고 했지만, 실제로는 50만 대만 달러(약 2260만원)의 월 임대료를 요구한 것으로 전해졌다.

구준엽은 서희원의 사망 후 모든 활동을 중단했다. 그는 서희원이 잠든 금보산을 매일 찾아 추모의 시간을 보내고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com