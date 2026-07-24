'130억 세금 완납' 차은우, 볼살 통통해진 근황.."이동민 상병" 제대 앞두고 활짝

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우(본명 이동민)의 군 복무 중 근황이 공개됐다. 한층 늠름해진 비주얼과 탄탄한 피지컬이 눈길을 사로잡았다.

Advertisement

해금 연주자 신수아는 24일 자신의 SNS에 "이동민 상병님과 함께"라는 글과 함께 국방부 국악대대 정기연주회 현장 사진과 대기실에서 촬영한 인증샷을 공개했다.

공개된 사진 속 차은우는 군악대 연주복을 입고 짧게 자른 헤어스타일로 등장했다. 군 생활을 통해 더욱 단단해진 체격과 벌크업된 피지컬은 물론, 변함없는 훈훈한 외모까지 더해져 팬들의 뜨거운 반응을 이끌었다.

신수아는 차은우와 함께한 무대를 회상하며 팬심도 드러냈다.

Advertisement

그는 "고등학교 1학년 때부터 팬이었는데 정말 자만추로같은 무대에 설 수 있어 영광이었고 좋았다"면서 "사진 찍어주시고 찍게 해주셔서 감사하다. 성덕 !"이라고 덧붙였다.

Advertisement

차은우는 지난해 7월 육군 현역으로 입대해 현재 군악대에서 복무 중이다. 성실하게 군 복무를 이어가고 있으며, 내년 1월 전역을 앞두고 있다. 두 사람이 함께한 무대는 지난 23일 서울 서초구 국립국악원 예악당에서 열린 '2026 국방부 국악대대 정기연주회'로 알려졌다.

한편 차은우는 지난 1월 국세청으로부터 200억 원대 소득세 추징 통보를 받으며 탈세 의혹에 휩싸였다. 이후 4월 추징 세금을 모두 납부했으며, 기존에 납부한 법인세와 부가가치세 일부가 중복 과세로 인정돼 환급이 이뤄지면서 실제 납부액은 약 130억 원 수준으로 알려졌다.

Advertisement

그는 자신의 SNS를 통해 "이번 사안을 무겁게 받아들이고 있다"며 "제가 충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임은 모두 저에게 있다"고 밝혔다. 이어 "어떠한 이유로도 '몰랐다'거나 '누군가의 판단이었다'는 말로 회피하지 않겠다"고 덧붙였다.

Advertisement

또한 모친이 설립한 법인과의 매니지먼트 계약을 통해 절세를 했다는 의혹에 대해서는 "안정적인 활동을 위한 과정에서 법인을 설립했다"면서도 "그 과정에서 부족했던 부분에 대한 책임은 전적으로 자신에게 있다"고 밝혔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com