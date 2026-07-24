김혜수, 희귀한 츄리닝 비주얼...'지금 불륜이 문제가 아닙니다' 살짝 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김혜수가 작품 공개를 앞두고 촬영장 비하인드 컷을 공개했다.

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김혜수는 24일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 촬영을 준비하는 김혜수의 자연스러운 모습이 담겼다. 헤어 스타일링을 받던 그는 커다란 샌드위치를 한 손에 들고 눈을 감은 채 미소를 지으며 여유로운 분위기를 자아냈다. 또 다른 사진에서는 오버핏 트레이닝복 차림으로 한적한 도로 위를 걸으며 환한 미소를 지었다. 꾸미지 않은 편안한 매력과 밝은 표정이 시선을 사로잡았다.

팬들은 "촬영장에서도 화보다" "빵 먹는 모습도 사랑스럽다" "드라마 기대된다" 등의 반응을 보였다.

김혜수는 오는 31일 공개되는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 시청자들과 만난다. 작품은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아질 만큼 거대한 비밀에 휘말리는 이야기를 그린 블랙코미디다. 김혜수는 극 중 인테리어 회사 CEO이자 인기 인플루언서 '경희' 역을 맡아 조여정, 김지훈, 김재철 등과 호흡을 맞춘다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com