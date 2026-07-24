'미자母' 전성애, 욕실 낙상에 팔 전체 시퍼런 멍...119출동 당시 긴박했던 상황

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 전성애가 욕실에서 미끄러져 크게 다친 뒤 팔 전체에 퍼진 시퍼런 멍을 공개해 안타까움을 자아냈다.

Advertisement

전성애의 딸인 개그우먼 미자는 24일 자신의 SNS를 통해 "멍이 점점 번진다"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 사고 이후 시퍼렇게 멍이 번진 전성애의 팔이 담겼다. 팔 전체로 번진 멍이 당시 사고의 심각성을 짐작하게 했고, 이전보다 수척해진 모습은 보는 이들의 안타까움을 더했다.

전성애는 딸 미자와 함께 셀카를 찍으면서도 멍이 든 팔을 번쩍 들어 보이며 상태를 공개했다. 이에 미자는 "팔 그만 보여줘도 될 듯"이라고 재치 있게 반응해 유쾌한 모녀 케미를 뽐냈다.

Advertisement

앞서 지난 20일 미자는 SNS를 통해 어머니 전성애가 욕실에서 미끄러져 크게 다쳤던 상황을 전해 보는 이들을 놀라게 했다.

Advertisement

그는 "모두 욕실 조심하셔라. 어제 새벽 집에 119 오고 난리가 났었다"라며 "이제야 웃으며 얘기할 수 있지만 어머니가 머리 감다가 뒤로 미끄러져 세면대에 머리를 꽝, 화장실 바닥에 쓰러져서 못 일어났다"고 긴박했던 당시 상황을 전했다.

다행히 정밀 검사 결과 큰 이상은 없었다. 미자는 "다행히 CT 결과 머릿속은 괜찮다고 하는데 주먹만 한 혹이 생겼다"며 "많이 울고 많이 놀랐던 밤이었다. 엄마한테 잘못한 일들만 주마등처럼 스쳐 지나갔다"고 털어놓으며 놀란 마음을 드러냈다.

Advertisement

한편 미자는 배우 장광, 전성애 부부의 딸로, 2022년 코미디언 김태현과 결혼했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com