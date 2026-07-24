"감옥 안 갔다" 1세대 BJ 김이브, 채무 딛고 5년 만에 전격 컴백

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[스포츠조선 박아람 기자] 1세대 인터넷 방송인으로 활동했던 김이브(본명 김소진)가 유튜브를 통해 다시 시청자들 앞에 선다.

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김이브는 지난 23일 자신의 SNS에 "4~5년 동안 비공개였던 계정을 다시 열었다"며 "사진은 많지 않지만 이제 다시 시작해 보려고 한다"고 복귀 소식을 전했다.

이어 "그동안 팬더TV에서 방송을 했지만 여러 사정으로 힘든 시간을 보냈다"며 "앞으로는 유튜브를 중심으로 방송을 이어갈 계획"이라고 밝혔다. 첫 라이브 방송은 24일 오후 10시 30분 진행될 예정이다.

김이브는 아프리카TV 초창기 시절 큰 인기를 얻으며 대표 여성 BJ로 이름을 알렸다. 하지만 2021년 금전 문제를 둘러싼 논란이 불거지면서 활동에 제동이 걸렸다.

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당시 그는 사행성 게임 자금 마련을 위해 구독자와 동료 BJ들에게 돈을 빌렸다는 의혹에 휩싸였다.

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이와 함께 피해자의 신용카드를 사용해 물품을 구매하는 등 미변제 금액이 약 9290만 원에 이른다는 내용도 알려져 논란이 확산됐다.

이후 김이브는 자신이 실형을 선고받았다는 소문이 퍼지자 "제가 감옥에 간 것은 아니다"라며 "잘못한 부분은 인정하고 있으며 채무도 계속 갚아 나가고 있다"고 직접 해명한 바 있다.

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1983년생인 김이브는 이번 유튜브 복귀를 계기로 다시 콘텐츠 활동을 이어갈 계획이다.

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tokkig@sportschosun.com