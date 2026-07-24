윤혜진, 손바닥만한 '껌딱지 비키니'에 제작진도 기겁 "수영하면 큰일나"

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[스포츠조선 이우주 기자] 발레리나 윤혜진이 화제가 됐던 '껌딱지 수영복'을 공개했다.

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23일 윤혜진의 유튜브 채널에서는 '잘 들어..여름은 템빨이야 레인부츠, 선글라스 쪼리 다 들고 옴'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤혜진은 여름 필수템들을 소개하기로 했다. 선글라스, 액세서리 등을 추천한 윤혜진은 "여행에 필요한 건 수영복이다. 내가 발리 갔을 때 산 건데 화제의 껌딱지 수영복"이라며 손바닥만한 사이즈의 비키니들을 연달아 공개했다.

제작진들이 "너무 아슬아슬하다"라고 놀라자 윤혜진은 "이런 거 입고 수영하면 큰일난다. 태닝할 때는 아슬아슬해야 한다. (끈이) 크거나 두꺼우면 자국이 나서 조그만한, 손바닥 만한 걸 입어야 한다. 대신 한국사람 없는 데로, 섬 어디로 들어가서 (태닝) 해야 한다"고 밝혔다.

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이어 수영복을 또 샀다는 윤혜진은 "완전 내 스타일이다. 얘는 정말 까맣게 태우고 입어야 한다. 형광색"이라며 강렬한 네온 핑크색 비키니를 꺼냈다.

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윤혜진은 "이런 예쁜 걸 난 속옷으로 입는다. 이런 끈이 다 보이게 해서 백리스로 입는다. 얘도 조만간 청바지에 입는 날이 올 것"이라며 과감한 패션의 비밀을 공개하기도 했다.

wjlee@sportschosun.com