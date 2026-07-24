♥한창이 직접 찍었다...장영란, 아찔한 모노키니 '어디까지 올라간 거야'

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 장영란이 제주도 가족여행에서 촬영한 수영복 사진을 공개하며 변함없는 몸매를 자랑했다.

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장영란은 최근 개인 계정을 통해 제주도 여행 중 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 "이제는 사진 찍기 도사 된 남편"이라며 "알아서 척척. 고생 많아요. 최고의 남편. 고마워요. 제주도 가족 여행 중. 나는 다이어트 유지 중"고 적었다.

공개된 사진 속 장영란은 호텔 수영장을 배경으로 블랙 모노키니를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 허리 부분이 트인 디자인과 하이컷 스타일의 수영복이 슬림한 허리와 탄탄한 각선미를 더욱 돋보이게 했다.

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여기에 선글라스와 모자, 하이힐을 매치해 휴양지 분위기를 한층 살렸으며, 촬영에 집중하는 남편 한창의 모습도 함께 공개해 훈훈한 부부애를 드러냈다.

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한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 그는 운동과 식단 관리로 약 21kg을 감량한 뒤 꾸준한 자기관리로 많은 관심을 받고 있으며, 현재 유튜브 채널 'A급 장영란'과 다양한 방송 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com