정성호, '극한 통증' 요로결석 벗어났다...'♥경맑음'과 밝은 근황 포착

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[스포츠조선 조민정 기자] 요로결석으로 입원 치료를 받았던 개그맨 정성호의 건강한 근황이 공개됐다.

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정성호의 아내 경맑음은 24일 자신의 SNS에 "제 아이폰이 말썽이라 아이패드 사러 갔는데 가격 보고 기절할 뻔했다"며 "집에서 10년 쓴 인덕션도 고장 나서 인덕션부터 사야겠다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 경맑음과 정성호가 쇼핑을 마친 뒤 함께 식사를 즐기는 모습이 담겼다. 두 사람은 커다란 면 요리를 앞에 두고 다정하게 셀카를 찍으며 밝은 미소를 지었다. 특히 최근 요로결석으로 입원 소식을 전했던 정성호가 한층 밝아진 표정으로 눈길을 끌었다. 회색 티셔츠를 입은 정성호는 식사 자리에서 환한 미소를 지으며 건강을 회복한 듯한 모습을 보였다. 또 다른 사진에서는 마스크를 쓴 채 음료를 집어 들며 "다이어트 중이라니까 오빠 왈 '다이어트 정의를 알고 말하냐?'"라는 경맑음의 유쾌한 자막이 더해져 웃음을 자아냈다. 이어 경맑음은 정성호와 나란히 앉아 식사를 즐기는 모습도 공개했다. 두 사람은 편안한 분위기 속에서 외식을 즐기며 변함없는 부부애를 드러냈다.

앞서 정성호는 최근 요로결석으로 병원에 입원해 치료를 받았다고 알려져 팬들의 걱정을 샀다. 이후 퇴원 소식을 전한 데 이어 이번에는 밝은 얼굴로 일상을 보내는 모습이 공개되며 팬들도 안도하는 반응을 보였다.

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한편 정성호와 경맑음은 슬하에 5남매를 두고 있다. SNS와 방송을 통해 유쾌한 가족 일상을 꾸준히 공유하며 많은 사랑을 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com