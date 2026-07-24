양손 가득 C사 명품 반지...윤혜진, ♥엄태웅에 결기마다 받은 선물 자랑

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[스포츠조선 정안지 기자]발레리나 윤혜진이 남편인 배우 엄태웅에게 결혼기념일마다 선물 받은 명품 반지 컬렉션을 공개했다.

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지난 23일 유튜브 채널 '윤혜진의 What see TV'에는 "잘들어..여름은 템빨이야"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 윤혜진은 자신이 자주 사용하는 여름 필수 아이템을 소개하던 중 명품 C사의 반지를 꺼내 눈길을 끌었다.

그는 "코코샤넬 라인은 내가 많다"라면서 매년 결혼기념일마다 모은 스테디템을 소개했다.

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이를 본 제작진은 "이제라도 사야 될까"라고 물었고, 윤혜진은 "사지 마라. 만약에 처음 나온 거면 사는데 가격도 너무 올랐다. 계속 오른다"라며 현실적인 조언을 건넸다.

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특히 윤혜진은 "나도 이걸 한꺼번에 다 산 건 아니다"라면서 "매년 결혼기념일 때 '오빠 이리 와라. 저거다. 사라'고 했다"라고 솔직하게 밝혀 폭소를 안겼다.

양손 가득 엄태웅에게 선물 받은 반지를 착용한 윤혜진은 "굉장히 여성스럽고 활용도가 좋더라. 내가 갖고 있는 거랑 같이 레이어링 해줘도 잘 어울린다"라고 만족감을 드러냈다.

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한편, 윤혜진은 배우 엄태웅과 2013년 결혼했으며 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다. 이들 가족은 과거 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받으며, 현재 윤혜진은 SNS와 유튜브를 통해 일상 등을 공개하며 소통하고 있다. 또한 윤혜진은 결혼과 출산 이후 발레리나 활동을 중단했지만, 오는 8월 약 10년 만에 다시 무대에 오를 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com