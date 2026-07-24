이하늘, '생활고' 조롱에 돈 자랑 "제주 GD 카페도 내 땅이었다, 2000평 있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] DJ DOC 이하늘이 생활고 조롱에 발끈했다.

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이하늘은 23일 자신의 유튜브 채널을 통해 '제주도 지디 카페가 이하늘 땅?'이라는 제목의 영상을 게재했다 .

낚시를 간 이하늘은 "내 땅은 어디냐면 (제주도) 대평리"라며 "이렇게 말씀 드리겠다. 제 땅에 대해 잘 모르시는 분도 있고 제가 땅이 없다고 생각하는 사람들, 내가 뻥친다고 생각하는 사람들, '이하늘은 땅이 없어야 돼'라고 생각하는 사람들한테 한 말씀 드리겠다. 제가 제주도에서 결혼했던 곳과 붙어 있는 2000평이 제 땅"이라 밝혔다.

이어 "또 잘난척한다고 하려나?"라고 걱정하던 이하늘은 "자꾸 내가 하는 말을 안 믿고 거짓밀이라고 왜도하고 매도하고 '네가 돈이 어디 있냐. 생활고에 시달린다며'라고 착각하시는 분이 있어서 말씀 드린다. 제주도에 지디 카페, 애월에 지디 카페 지은 땅이 제 땅이었다. 그래서 그 땅 정리하고 이쪽으로 옮겨 탄 것"이라 밝혔다.

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이하늘은 "그래도 여러분들이 제가 뭐 생활고에 힘들어하고 있다고 생각하고 도와주신다면 감사히, 덕분에 먹고 살겠다"며 "돈이 많진 않다. 그게 얼마나 되겠냐. 많이 도와주신다면 정말 감사하게 생각하겠다. 덕분에 먹고 살겠다"고 밝혔다.

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"겸손해져라"라는 팬의 말에는 "겸손하고 싶은데 자꾸 극우쪽 애들이 '생활고에 시달린다며. 네가 돈이 어디 있냐' 얘기하니까 팩트 체크 한번 해드린 거다. 하지만 앞으로 겸손하겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com