"벌써 좋은 부모" 박위♥송지은, 조카 향한 '꿀 뚝뚝' 눈빛…팬들 "2세 더 기대돼"

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 박위와 가수 송지은 부부가 조카와의 사랑스러운 영상통화 장면을 공개했다.

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박위는 24일 자신의 SNS에 "인하야! 큰빠빠가 좋아? 큰맘마가 좋아?"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 박위와 송지은이 조카와 영상통화를 하는 모습이 담겼다. 화면 속 조카는 스마트폰을 두 손으로 꼭 쥔 채 카메라를 바라봤고 박위와 송지은은 나란히 얼굴을 맞댄 채 환한 미소를 지었다. 이어 박위가 "큰빠빠가 좋아?"라고 묻자 송지은도 장난기 가득한 표정으로 조카를 바라봤다. 두 사람은 아이의 반응 하나하나에 웃음을 터뜨리며 훈훈한 분위기를 자아냈다. 조카를 바라보는 두 사람의 다정한 눈빛과 함박웃음이 시선을 사로잡았다. 아이 앞에서는 한껏 무장해제된 삼촌과 이모의 모습이 보는 이들의 미소를 자아냈다.

팬들은 "벌써 좋은 부모 느낌이다" "조카를 바라보는 눈빛이 꿀 떨어진다" "2세가 더 기대된다" 등의 반응을 보였다.

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한편 박위와 송지은은 최근 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 올해 시험관 시술에 도전할 계획이라며 2세 계획을 솔직하게 밝혀 많은 응원을 받았다. 박위는 "현실적인 고민이 있었지만 사랑으로 아이를 키울 수 있다는 용기를 얻었다"고 털어놨고 송지은 역시 아이를 향한 애정을 드러냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com