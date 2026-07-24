연예인 수영복을 실수로 훌렁 벗겼다면...변호사 “손해배상 청구 될수도” (컬투쇼)

김태균(왼쪽/연합뉴스), 강승윤

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[스포츠조선 박아람 기자] '컬투쇼'에서 수영장 노출 사고를 둘러싼 법적 책임에 대한 이야기가 오갔다.

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24일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 가수 강승윤과 신유진 변호사가 게스트로 출연해 다양한 법률 상황을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 에이티즈의 'BAD'가 흘러나오자 강승윤은 가사인 "나도 몰라 허우적대"를 언급하며 "수영장에서 누군가 허우적거리다가 일부러 다른 사람의 수영복을 벗겼다면 어떤 처벌을 받을 수 있을까"라는 상황을 제시했다.

이에 DJ 김태균은 "고의성이 있고 피해자가 수치심을 느꼈다면 명예훼손이 될 수도 있지 않을까"라는 의견을 냈다.

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하지만 신유진 변호사는 "이 경우는 명예훼손으로 보기 어렵다"고 선을 그었다. 강승윤 역시 "성범죄와 관련된 문제가 될 가능성이 더 크지 않겠느냐"고 말했고, 김태균도 이에 동의했다.

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신유진 변호사는 "이런 상황은 명예훼손이 아니라 성범죄 영역에서 판단된다"며 "신체를 접촉해 수영복을 벗겼다면 강제추행죄가 성립할 수 있다"고 설명했다.

이어 "하반신이 모두 노출돼 주변 사람들이 이를 보게 됐다면 공연음란죄가 문제 될 수도 있고, 해당 장면을 누군가 촬영했다면 불법 촬영 관련 범죄까지 적용될 수 있다"고 덧붙였다.

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이후 김태균은 "만약 고의가 아니라 실수였고, 피해자가 유명인이라 이미지에 타격을 입었다면 어떻게 되느냐"고 질문했다.

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신유진 변호사는 "형사처벌은 고의성이 중요한 요소지만, 민사에서는 다를 수 있다"며 "실수로 상대에게 수치심이나 정신적 피해를 입혔다면 손해배상 청구 대상이 될 수 있다"고 설명했다. 이어 "실수로 망신을 줬더라도 그에 따른 책임은 질 수 있다"고 부연했다.

tokkig@sportschosun.com