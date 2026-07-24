"지도교수가 홍상수" '명예영국인', 건대 영화과 출신 반전 이력 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 '명예영국인' 백진경이 한국을 떠나 미국으로 유학을 결심했던 이유를 솔직하게 털어놨다.

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23일 공개된 유튜브 채널 '침착맨' 영상에는 백진경이 출연해 미국과 영국에서 생활하게 된 계기와 대학 시절 이야기를 전했다.

이날 백진경은 "영국은 남편 때문에 간 것이 아니다"라며 "처음에는 워킹홀리데이로 갔다"고 밝혔다. 이어 "사실 영국보다 미국을 먼저 갔다"고 운을 뗀 그는 "건국대학교 영화학과에 다니다가 도피 유학을 떠났다"고 고백했다. 그러면서 "한국에 있기 싫었다. 그냥 도피하고 싶을 때가 있지 않나"라며 "가서 남자도 사귀어보고 싶었다"고 솔직하게 말했다.

건국대학교 영화학과에 진학한 이유도 밝혔다. 그는 "점수에 맞춰 갔다. 아버지가 이름 있는 대학은 꼭 가야 한다고 하셨다"며 "가군과 나군은 모두 떨어지고 다군 예비 합격으로 들어갔다"고 회상했다.

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하지만 대학 생활은 기대와 달랐다고 했다. 백진경은 "음악과 예술은 좋아했지만 영화를 만드는 건 정말 힘들었다. 원래 영화를 그렇게 좋아했던 것도 아니었다"고 말했다. 그는 당시 지도교수였던 홍상수를 언급하며 "다들 홍상수 교수님 같은 영화를 만들더라"며 "'나는 블록버스터를 만들고 싶은데'라는 생각이 들었다"고 털어놨다. 결국 백진경은 할리우드를 경험해 보고 싶다는 마음으로 미국 유학을 선택했다. 백진경은 "원래는 3개월 정도만 있으려고 했는데 너무 좋아서 3~4년을 살게 됐다"고 밝혔다.

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한편 백진경은 유튜브 채널 '명예영국인'을 운영하며 영국 생활과 문화, 해외 일상을 소개해온 크리에이터다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com