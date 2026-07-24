'돌싱5' 박혜경, 충격적 이혼 사유 "당뇨 숨긴 전남편, 매일 화장실서 주사 맞아"

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[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱글즈5' 박혜경이 충격적인 이혼 사유를 고백했다.

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22일 배우 출신 무속인 정호근의 유튜브 채널에서는 '전남편이 숨긴 소름 돋는 비밀'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

'돌싱글즈5' 박혜경의 점사를 본 정호근은 "박혜경 씨는 남자를 정말 조심히 만나야 할 팔자라는 거 아냐. 왜 본인은 남자에 대한 열망이 강하냐"며 "'너 너무 남자를 좋아하잖아' 라는 소리를 듣는 팔자다. 모든 알이 찬 남자를 만나야 본인이 행복하다는 생각 해보시냐"고 질문을 쏟아냈다.

이에 박혜경은 "예전에는 못했다. 예전엔 저를 좋아한다고 하면 그게 너무 좋았다. 저를 좋아해주는 사람을 많이 따랐던 거 같다. 모든 선물을 바쳤다"고 털어놨다.

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그러면서 박혜경은 지난 결혼을 언급했다. 박혜경은 "같이 산 건 결혼식 전에 신혼집 먼저 들어가서 5개월 살고 결혼식 이후에는 3개월 살았다"며 "그 사람이 신뢰를 저버렸다. 아픈 걸 숨겼다"고 밝혀 충격을 안겼다.

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박혜경은 "신장 이식 환자였는데 한약을 먹은 게 신장에 무리가 가서 신장을 이식 받게 됐다고 들었다. 가족들도 처음엔 반대하셨지만 저희 부모님도 너무 예뻐하셨고 저도 좋아했고 신장이 한약으로 망가진 거라면 관리를 잘하면 괜찮겠다고 생각했다. 그래서 반대하시는 걸 이겨내고 결혼했는데 알고 보니까 어렸을 때부터 당뇨를 앓았더라. 제가 연애할 때부터 결혼 생활 3개월 끝내기 전까지 당뇨가 있다는 걸 속였다"고 털어놨다.

박혜경은 "당뇨료 인해 신장 이식을 받게 됐는데 신장 이식 받고도 아침, 점심, 저녁 식사 후에 인슐린 한 번, 그 다음에 24시간에 한 번 맞는 인슐린, 총 4번을 투여 하고 있었다. 근데 그걸 저랑 같이 살았는데도 제가 몰랐던 거다. 그걸 화장실에서 했던 거다. 저는 당뇨가 있다는 걸 아예 몰랐기 때문에 인슐린을 맞는다는 걸 생각도 못했다"고 고백했다.

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전남편의 지병을 알게 된 후 박혜경은 "처음에는 너무 황당했고 당황했고 화도 좀 났지만 나중에는 시간이 경과되고 차분해지니까 눈물이 나더라. 저한테 말도 못한 이유가 그거 때문에 저랑 헤어지게 될까 봐 말을 못한 거라면 얼마나 그동안 들킬까 봐 조마조마했을까 싶더라. 속상하고 마음이 아프다"라고 털어놨다.

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그럼에도 이혼을 결심한 이유에 대해 박혜경은 "부부 사이는 동등해야 한다 생각하는데 (전남편은) 그걸 못 참는 거 같았다. 항상 위에 있어야 했다. 제 쪽으로 조금만 기우는 거 같으면 그걸 못 참았다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com