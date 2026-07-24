'이종혁 子' 이탁수, 父 앞에서 프로 데뷔 무대 찢었다...'훤칠한 키까지' 배우 체질

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이종혁의 아들 이탁수가 아버지를 빼닮은 훈훈한 비주얼과 안정적인 무대 매너로 관객들의 시선을 사로잡으며 배우로서의 가능성을 입증했다.

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이탁수는 24일 자신의 SNS를 통해 지인이 올린 게시물을 공유(리트윗)했다.

사진 속에는 지난 18일 개막한 연극 '죽은 시인의 사회' 공연을 마친 뒤 커튼콜 무대에 오른 이탁수의 모습이 담겼다.

이탁수는 교복 차림의 극 중 의상을 입고 무대 중앙으로 성큼 걸어 나온 뒤 양팔을 활짝 벌려 관객들에게 인사했다. 공연을 마친 뿌듯함과 벅찬 감정이 고스란히 느껴지는 표정에서 배우로서의 진지함이 느껴졌다.

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특히 이 과정에서 이탁수는 아빠를 똑 닮은 또렷한 이목구비와 훤칠한 비주얼을 자랑하고 있어 시선을 집중시켰다. 이에 지인도 "넌 진짜 무대 체질이다"라며 이탁수의 첫 프로 무대 데뷔를 응원했다.

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앞서 아빠 이종혁도 최근 아들의 무대를 직접 관람했다. 이종혁은 공연장에 걸린 아들의 프로필 사진도 공개하며 "프로 무대 데뷔 진심 축하한다. 멋지게 성장하길 바란다. 탁수만 보여"라며 응원했다.

한편 이종혁은 과거 두 아들 탁수, 준수와 함께 MBC '아빠 어디가'에 출연해 사랑을 받았다.

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이탁수와 이준수는 아빠 이종혁의 뒤를 이어 배우의 꿈을 키우고 있다. 이종혁은 서울예술대학교 공연학부(연기전공)를 졸업, 이탁수는 동국대학교 연극학부에 재학 중이다. 또한 이준수는 2026학년도 중앙대학교 예술대학 연극학과 신입생으로 입학해 배우의 꿈에 한 발짝 다가갔다.

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anjee85@sportschosun.com