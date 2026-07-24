김영희, 극단적 다이어트에 응급실行 "단백질셰이크만 먹다 링거 맞고 포기"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김영희가 극단적 다이어트에 응급실까지 갔다고 고백했다.

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24일 이혜정의 유튜브 채널에서는 '더위 먹지 '말자' 14,000원으로 몸보신 가능?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이혜정은 절친인 개그우먼 김영희를 초대해 직접 만든 보양식을 먹이기로 했다. 평소 이혜정표 요리를 자주 먹었다는 김영희는 "임신했을 때 재료를 다 갖고 와서 기름 떡볶이를 해줬다. 제가 그걸 엄청 좋아한다. 닭볶음탕도 해줬다. 정말 역대급이었다. 양껏 해주고 갔다"고 감동했다.

이혜정이 준비한 요리는 닭가슴살 전복 콩국수. 땅콩을 간 이혜정은 "영희 씨가 다이어트하려고 했던 두유를 넣어줄 것"이라 했지만 김영희는 "저 다이어트 이제 안 한다"고 밝혀 이혜정을 당황하게 했다.

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김영희는 다이어트를 포기한 이유에 대해 "했다가 응급실 갔다. 너무 극단적으로 안 먹었다. 너무 빠지지도 않았고 하루에 두 끼 먹는 다이어트를 했다. 단백질셰이크만 먹었다. 딱 두 번 먹었다. 이틀도 아니다. 근데 예민해지더니 결국 그날 링거를 맞으러 갔다. 그래서 '그냥 먹자' 싶었다"고 밝혔다.

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이에 이혜정은 "다이어트 그렇게 하면 안 된다. 내가 해주는 건강식 먹고 이걸 하루에 한 끼만 먹어도 무조건 다이어트 된다"고 선언했다. 이혜정표 콩국수를 먹은 김영희는 "간이 딱 맞는다. 국물이 너무 맛있다"며 감탄을 쏟아냈다.

wjlee@sportschosun.com