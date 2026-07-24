'96kg→41kg' 최준희, '온몸에 튼살' 얼마나 심하길래..."따가운 시선 감안해야"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 대폭 감량 이후 남은 '튼살'을 솔직하게 공개하며 관심을 모으고 있다.

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최준희는 지난 23일 "튼살 다 내놓고 다니는 투데이.. 따가운 시선은 감안하고 다녀야 함"이라며 한탄했다.

최준희는 헐렁한 핏의 팬츠와 허리 라인이 드러나는 크롭톱을 매치해 트렌디한 스타일링을 선보였다.

군살 없는 슬림한 몸매가 시선을 사로잡았지만, 그는 체중 감량 과정에서 생긴 튼살을 숨기지 않고 그대로 드러내 눈길을 끌었다.

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특히 최준희는 주변의 시선을 의식하면서도 자신의 몸을 있는 그대로 받아들이는 모습을 보여 많은 이들의 관심을 받고 있다. 그는 튼살을 감추기보다 솔직하게 공개하며 "따가운 시선은 감안하고 다녀야 한다"고 털어놨다.

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최준희는 과거 자가면역질환인 루푸스 투병으로 인해 체중이 한때 96kg까지 증가했다고 밝힌 바 있다. 이후 꾸준한 식단 관리와 운동을 통해 약 55kg을 감량했고, 최저 체중 41kg까지 줄어 화제를 모았다. 최근에는 건강한 체중을 유지하며 인플루언서와 모델 활동을 이어가고 있다.

급격한 체중 변화는 몸에 다양한 흔적을 남길 수 있다. 대표적인 것이 바로 튼살이다.

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튼살은 피부가 짧은 기간 안에 급격히 늘어나거나 줄어들면서 피부 진피층의 탄력섬유와 콜라겐 섬유가 손상돼 발생하는 증상이다. 임신, 성장기, 근육량 증가, 비만 등 다양한 원인으로 나타날 수 있으며, 특히 단기간에 큰 폭의 체중 증감이 있었던 경우 더욱 뚜렷하게 남는 경우가 많다.

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최준희는 그동안 자신의 SNS를 통해 다이어트 과정과 식단, 운동법은 물론 체형 변화까지 꾸준히 공개해 왔다. 이번에는 감량 성공 뒤 남겨진 튼살까지 솔직하게 드러내며 외적인 변화뿐 아니라 현실적인 고민까지 가감 없이 전해 공감을 얻고 있다.

한편 최준희는 최근 인플루언서와 모델 활동을 활발히 이어가며 다양한 패션 화보와 SNS 콘텐츠를 통해 팬들과 소통하고 있다.

한편 2003년생인 최준희는 고(故) 최진실과 야구선수 출신 고 조성민의 딸로 대중에게 얼굴을 알렸다. 2022년 와이블룸과 전속계약을 체결하며 연예계 활동 가능성을 열었지만, 약 3개월 만에 계약을 해지하고 현재는 인플루언서로 활동 중이다.

최근에는 오랜 기간 교제해 온 11세 연상의 남자친구와 결혼식을 올리며 새로운 인생의 장을 열었다. 신혼 생활과 함께 더욱 솔직해진 일상 공개가 이어지며 대중의 관심이 계속되고 있다.

shyun@sportschosun.com