'이규혁♥' 손담비, 파격 갸루 변신 통했다…미나미 챌린지까지 '댄스 본능' 폭발

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비가 파격적인 갸루 스타일링으로 반전 매력을 뽐냈다.

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손담비는 24일 자신의 개인 채널에 "야호오오오오"라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 손담비는 금발 가발에 크롭톱과 미니스커트, 퍼 부츠를 매치한 갸루 스타일링으로 등장했다.

진한 메이크업과 화려한 액세서리까지 더해 평소의 세련된 이미지와는 180도 다른 분위기를 완성, 강렬한 존재감을 드러냈다.

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특히 손담비는 최근 그룹 리센느 멤버 미나미를 통해 화제를 모은 '파라파라 댄스'를 직접 따라 추며 시선을 사로잡았다.

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갸루 피스 포즈를 취한 뒤 리듬감 있게 춤을 소화하는 모습에서는 댄스가수 출신다운 여유와 자신감이 고스란히 느껴졌다.

팬들은 "역시 손담비는 콘셉트 소화력이 남다르다", "20대 같은 비주얼", "춤추는 모습이 반갑다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보냈다.

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한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했다. 시험관 시술 끝에 임신에 성공했으며 지난해 딸 해이 양을 품에 안았다.

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narusi@sportschosun.com