권아름, '414만' 유튜버 지무비와 열애 인정...6살 차 커플 탄생

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 권아름(28)과 414만 구독자를 보유한 영화 리뷰 크리에이터 지무비(34·본명 나현갑)가 열애를 공식 인정하며 공개 커플이 됐다.

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권아름의 소속사 루크미디어 측은 24일 "권아름과 지무비가 열애 중인 것이 맞다"고 밝혔다.

다만 교제를 시작한 시기와 만남의 계기 등에 대해서는 "사생활 영역인 만큼 세부적인 내용은 밝히기 어렵다"며 말을 아꼈다.

두 사람은 그동안 주변의 시선을 의식하지 않고 자연스럽게 사랑을 키워온 것으로 알려졌다.

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특히 서로의 개인 SNS 계정을 공개적으로 팔로우하며 이른바 '맞팔' 상태를 유지해 팬들 사이에서는 이미 핑크빛 기류가 감지되기도 했다.

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열애설이 불거진 직후 이를 숨기지 않고 곧바로 인정하면서 연예계 새로운 공개 커플이 탄생했다.

1996년생인 권아름은 2020년 웹드라마로 데뷔한 뒤 티빙 '나를 사랑하지 않는 X에게', tvN '미씽: 그들이 있었다 2', SBS '국민사형투표', MBC '열녀박씨 계약결혼뎐', JTBC '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들', KBS 2TV '마지막 썸머' 등에 출연하며 차세대 배우로 존재감을 키워왔다.

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1990년생인 지무비는 권아름보다 6살 연상으로, 영화와 드라마 리뷰 콘텐츠를 선보이며 큰 인기를 얻고 있는 국내 대표 크리에이터다. 특유의 재치 있는 입담과 탄탄한 편집으로 현재 414만 명의 구독자를 보유하며 영화 리뷰 분야를 대표하는 유튜버로 자리매김했다.

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6살 나이 차를 극복한 라이징 배우와 대형 유튜버의 만남이 알려지면서 팬들은 "의외의 조합", "잘 어울린다", "축하한다" 등의 반응을 보내며 두 사람의 새로운 출발을 응원하고 있다.

narusi@sportschosun.com