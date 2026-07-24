신봉선, 故 전유성 떠올리며 기자회견서 '눈물'…"아버지 잃은 마음"

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 신봉선이 고(故) 전유성을 떠올리며 끝내 눈시울을 붉혔다.

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24일 서울 마포구 상암동 쇼킹케이팝센터에서는 제14회 부산국제코미디페스티벌(BICF·부코페) 오프라인 기자회견이 열렸다.

이날 행사에는 김준호 집행위원장을 비롯한 조직위원회와 공연팀들이 참석해 올해 축제 프로그램을 소개했다.

이날 신봉선은 고 전유성을 기리는 공연 '전유성 없는 전유성쇼'를 선보이게 된 배경을 직접 전했다.

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신봉선은 "20대 초반 극단 생활을 하던 시절부터 선배님께서 정말 세심하게 챙겨주시고 제자들을 진심으로 아껴주셨다"며 "선배님이 돌아가셨을 때는 아버지를 잃은 것 같은 마음이었다"고 담담하게 회상했다.

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이어 "장례식에도 3일 동안 함께하면서 '진정한 어른은 이런 분이구나'라는 생각을 더 많이 하게 됐다"고 말한 그는 결국 감정을 추스르지 못하고 눈시울을 붉혔다.

신봉선은 "선배님처럼 멋진 어른이 될 수는 없겠지만, 조금이라도 칭찬받을 수 있는 일을 하고 싶다는 마음으로 이번 공연을 기획했다"며 "앞으로도 '전유성쇼'가 계속 이어져 많은 분들이 선배님을 기억하고 기릴 수 있는 뜻깊은 무대가 됐으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

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한편 제14회 부산국제코미디페스티벌은 오는 8월 21일부터 30일까지 열흘간 부산 전역에서 개최된다.

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올해 부코페에서는 '전유성 없는 전유성쇼'를 비롯해 '갈갈이 패밀리', '개그콘서트', '서울 코미디 올 스타스', '옹알스', 'B급 청문회' 등 다양한 공연이 관객들과 만날 예정이다.

narusi@sportschosun.com