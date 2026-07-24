'비혼모' 사유리, 홀로 키운 아들 공감능력 '대박'..."꽃 볼 때마다 선물해줘"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 사유리가 아들 젠과 함께한 하와이 여행에서 전한 따뜻한 일상이 많은 이들의 마음을 훈훈하게 만들었다.

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사유리는 지난 23일 자신의 SNS를 통해 하와이 여행 중 촬영한 사진과 함께 "엄마가 꽃을 좋아한다고 한 뒤부터는 길에 떨어진 꽃을 볼 때마다 주워서 엄마에게 선물해준다"는 글을 게재했다.

공개된 사진에는 하와이의 아름다운 풍경 속에서 여행을 즐기는 사유리와 젠의 모습이 담겼다.

특히 젠은 길에 떨어진 꽃을 하나씩 주워 엄마에게 건네는 다정한 행동으로 보는 이들의 미소를 자아냈다. 화려한 선물은 아니지만, 엄마를 향한 순수한 애정이 담긴 작은 꽃 한 송이는 더욱 큰 감동을 안겼다.

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사유리는 평소에도 SNS를 통해 아들 젠과 함께하는 일상을 꾸준히 공유하며 많은 사랑을 받고 있다.

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아이의 성장 과정은 물론, 육아 속 소소한 행복과 웃음을 진솔하게 전하며 팬들과 공감대를 형성하고 있다.

이번 하와이 여행 역시 특별한 관광지보다 엄마와 아들이 함께하는 평범한 순간들이 더욱 눈길을 끌었다.

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한편 사유리는 지난 2020년 일본에서 정자를 기증받아 아들 젠을 출산했다. 현재 홀로 젠을 양육하며 방송 활동과 육아를 병행하고 있으며, 다양한 예능 프로그램과 SNS를 통해 밝고 긍정적인 일상을 공개하며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

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shyun@sportschosun.com