홍현희♥제이쓴, 세컨하우스 로망 접었다…"준범 위해 캠핑카 사고 싶어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 홍현희와 제이쓴 부부가 세컨하우스 대신 캠핑카에 대한 로망을 드러냈다.

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24일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '드디어 세컨 하우스(?)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 홍현희, 제이쓴은 아들 준범과 함께 캠핑카를 타고 캠핑을 떠나 가족만의 특별한 시간을 보냈다.

캠핑을 즐기던 중 홍현희는 "세컨하우스는 어떻게 생각하냐"고 물었다. 이에 제이쓴은 "나쁘지 않은 것 같다. 그런데 현희 성격상 한 곳에만 계속 있는 건 비추천"이라며 "캠핑카를 사면 여기 갔다가 저기 갔다가 자유롭게 다닐 수 있는 장점이 있지 않냐"고 말했다.

이어 "우리나라에도 아직 안 가본 곳이 정말 많다. 그런 곳들을 돌아다닐 수 있다는 게 캠핑카의 가장 큰 매력인 것 같다"며 세컨하우스보다 캠핑카에 더 끌린다고 밝혔다.

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특히 제이쓴은 캠핑을 즐기는 준범을 바라보며 부모가 된 뒤 달라진 마음가짐도 고백했다.

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그는 "준범이가 물놀이를 하고, 우리는 된장찌개를 끓이고 있는 모습을 보는데 문득 '내가 엄마, 아빠의 나이가 됐구나'라는 생각이 들었다"며 "어릴 적 내가 바라봤던 부모님의 모습을 이제 내가 하고 있다는 느낌이었다"고 말했다.

이어 "어릴 때는 이런 추억을 많이 만들어보지 못했는데 준범 덕분에 다시 기회가 생긴 것 같다"며 "아이에게 보여주려고 떠난 여행인데 오히려 내가 더 많은 추억을 만들고 있는 것 같다"고 뭉클한 속내를 전했다.

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하룻밤 캠핑을 마친 뒤에도 캠핑카에 대한 애정은 이어졌다.

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제이쓴은 "세컨하우스보다 더 현실적으로 실행할 수 있는 좋은 방법은 캠핑카인 것 같다"며 "바다도 가고 산도 가면서 전국을 다녀보고 싶다"고 말했다.

홍현희 역시 "준범이가 차에서 자는 걸 너무 좋아하더라"며 "아이를 위해서라도 이런 여행을 자주 다녀야겠다는 생각이 들었다"고 공감했다. 이어 두 사람은 "다음에는 바다로 가보자"며 또 다른 캠핑 여행을 기약해 훈훈함을 자아냈다.narusi@sportschosun.com