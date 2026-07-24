변정수, 드넓은 정원 딸린 대형 2층 대저택 공개...명품 인테리어에 야노시호도 감탄'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 변정수가 정원이 드넓게 펼쳐진 대형 2층 단독주택을 자랑했다.

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24일 야노시호의 유튜브 채널에는 '대저택에 살고 있는 찐친 변정수 언니 집공개(ft.10년 우정)' 영상이 공개됐다.

경기도 광주의 어딘가. 야노시호는 "진짜 친한 언니 집에 갈 거다"라며 "진짜 오랜만이다. 집에는 10년만에 온다. 집이 진짜 크다. 오랜만에 왔는데도 엄청 크다"라고 감탄했다.

야노시호는 "집이 굉장하다. 이 입구는 정말 부럽다"라며 커다란 집에

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버선발로 달려나온 변정수와 남편. 변정수는 "한국어가 많히 늘진 않았다"라고 농담했다.

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변정수는 "너 온다고 마당까지 청소하고 정리했다"라며 세상 깔끔한 마당을 자랑했다.

그는 "네가 그때 왔을 때가 10년 전쯤이다. 여기서 돗자리 깔고 파티를 했다. 사랑이가 완전 쪼끄만할 때다"라고 추억을 회상했다.

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"언어가 안 통하는데 어떻게 친구가 됐냐"라 궁금해 하는 말에 변정수는 "언어 안통해도 우리 눈빛으로 안다"라고 했다. 남편은 "각자 일본어와 한국어를 하면서 대화를 하더라"라 해 웃음을 자아냈다.

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변정수는 ㄱ자 구조로 된 메인하우스와 게스트하우스를 자랑했다. 변정수는 "진짜 '개'스트룸이 됐다"라며 반려견을 소개했다.

변정수는 "밝게 열심히 살아야 한다. 도시로 가고 시은 생각은 전혀 없다. 여기서 서울 나가는데 한 시간 반이 걸린다. 그래도 좋다. 아침에 일어나면 새 소리가 들리고 차 소리가 없다"라고 현재 사진 집에 만족감을 드러냈다.

그러면서도 "근데 문제가 있다. 집값이 똑같다. 17년 전이나 지금이나 똑같다"라 했고 야노시호는 "근데 이 집 많이 팔릴 것 같다"라고 의아해 했다.

변정수는 "아무도 집 보러 안 온다. 니가 살래?"라며 매매를 권유해 웃음을 자아냈다.

야노시호는 "저희 집은 자가인데 집값이 3배가 됐다"라 했고 변정수는 "내가 지금 17년 동안 집값이 하나도 안 올랐다고 얘기했는데도 불구하고 세배 올랐다고 얘기하는 거야?"라며 머리를 짚었다.

shyun@sportschosun.com