'♥비연예인과 재혼' 오윤아, 6kg 살찌운 진짜 이유…"너무 힘들어서 일부러 찌웠다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 오윤아가 재혼 후 근황과 함께 건강을 위해 일부러 체중을 늘렸다고 고백했다.

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24일 오윤아의 유튜브 채널에는 '오윤아의 본업 모먼트 (Feat. 박세미)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 오윤아는 tvN 예능 '더 시크릿' 촬영을 위해 방송국을 찾았다. 대기실에서 간단히 식사를 하던 그는 "왜 이렇게 피곤한지 모르겠다. 잠을 항상 5~6시간밖에 못 잔다"며 "아침에 민이를 출근시켜야 해서 밥을 대충이라도 해줘야 한다"고 바쁜 일상을 전했다.

이어 촬영 전 식사 습관도 달라졌다고 밝혔다.

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오윤아는 "예전에는 드라마 촬영이나 방송 전에 거의 안 먹었다"며 "그런데 나이가 들고 나서는 조금이라도 먹어야 한다. 안 그러면 머리가 안 돌아간다"고 털어놨다.

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특히 건강을 위해 일부러 체중을 늘렸다고 밝혀 눈길을 끌었다.

오윤아는 "지금 살이 6kg 정도 찐 상태다. 너무 힘들어서 일부러 찌웠다"며 "살이 많이 빠졌을 때는 지병이 생기더라. 눈도 떨리고 팔도 탈골됐다"고 말했다.

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이어 "살이 빠지고 운동을 안 하니까 몸을 잡아주는 근육이 없어서 그런지 몸이 점점 안 좋아졌다"며 "그래서 단백질 위주로 식사하고 운동하면서 건강은 많이 좋아졌는데, 이제는 살이 잘 안 빠진다"고 웃으며 말했다.

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한편 오윤아는 2007년 결혼해 아들 민 군을 얻었지만 2015년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 키워왔으며, 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 비연예인과 재혼 사실을 직접 공개해 많은 축하를 받았다. 현재는 혼인신고를 마치고 남편과 함께 생활 중이며, 결혼식은 아직 올리지 않은 것으로 알려졌다.

narusi@sportschosun.com