78만 먹방 유튜버, '기내식 20번 주문' 논란에 또 자필사과…"변명의 여지 없는 제 잘못"

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[스포츠조선 김준석 기자] 구독자 약 78만 명을 보유한 먹방 유튜버 유노가 '기내식 20차례 먹방' 논란과 관련해 영상과 자필 편지를 통해 다시 한번 사과했다.

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23일 유튜브 채널 '유노-Yuno'에는 '사과드립니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 같은 날 유튜브 커뮤니티와 SNS에는 자필 사과문도 함께 게재됐다.

영상에서 유노는 "가장 먼저 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"며 "저를 담당해 주셨던 승무원분들과 같은 객실에 계셨던 승객분들, 이번 일로 불편함을 느끼셨을 많은 분들께 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

이어 "처음 문제가 제기됐을 때는 제 잘못을 온전히 받아들이지 못했다"며 "며칠 동안 원본 영상과 편집본을 다시 보며 제 행동을 돌아봤고, 같은 공간에 있던 분들을 충분히 배려하지 못하고 선을 넘었다는 것을 분명히 깨달았다. 변명의 여지 없이 제 잘못"이라고 거듭 사과했다.

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자필 편지에서는 더욱 깊은 반성의 뜻을 전했다.

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유노는 "조회수나 영상의 재미보다 먼저 생각했어야 할 것은 촬영하는 공간과 그곳에 함께 있는 분들을 충분히 배려하고 존중하는 일이었다"며 "그것이 기본인데 기본을 놓쳤다"고 자책했다.

이어 "앞으로는 영상을 잘 만드는 것만큼이나 그 과정에서 누군가 불편함을 느끼지 않을지 먼저 살피겠다"며 "공공장소나 다른 사람들과 함께 사용하는 공간에서는 촬영 여부와 방식까지 더욱 신중하게 판단하겠다. 지금 드리는 약속이 빈말로 끝나지 않도록 행동으로 보여드리겠다"고 다짐했다.

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또 과거 영상들에 대한 논란도 언급했다. 그는 "과거의 각각의 상황을 하나하나 다시 설명하는 것은 지금 드려야 할 사과의 본질을 흐릴 수 있다고 생각한다"며 "당장 해명하기보다 부족했던 부분을 인정하고 행동을 바꾸는 것이 먼저라고 생각한다"고 밝혔다.

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특히 "당시 저를 담당해주셨던 아시아나항공 승무원분께 부담을 드린 점 진심으로 죄송하다"며 "끝까지 친절하게 응대해주셨음에도 그에 맞는 배려를 하지 못한 점을 다시 한번 사과드린다"고 덧붙였다.

앞서 유노는 퍼스트클래스 탑승기를 담은 먹방 영상에서 라면 7그릇을 비롯해 샐러드, 식전빵, 과일, 샌드위치, 디저트 등 총 20차례에 걸쳐 기내식을 주문하는 모습을 공개했다.

영상이 공개된 뒤 온라인에서는 과도한 기내식 요청이 승무원의 업무 부담을 가중시키고 다른 승객들에게도 불편을 줄 수 있다는 비판이 이어졌다.

논란이 커지자 유노는 지난 15일 해당 영상을 삭제하고 장문의 사과문을 올린 데 이어, 이번에는 영상과 자필 편지를 통해 다시 한번 사과의 뜻을 전했다.

두 번째 사과가 공개된 뒤 누리꾼들의 반응도 다소 달라졌다. "잘못은 있었지만 진심으로 반성하는 모습이 보인다", "이번 일을 계기로 더 성장했으면 좋겠다", "충분히 사과했고 앞으로 행동으로 보여주면 될 것 같다"는 등의 반응이 이어졌다.

narusi@sportschosun.com